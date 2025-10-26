Juuri nyt Avaa

1:07 Luke Henman iski Jukureita vastaan Ilveksen voittomaalin ja kauden seitsemännen osumansa.

– Olen seurannut hänen kuluvaa kauttaan katsomalla Krakenin pelien huippuhetket. Hänellä on loistava laukaus, ja uskon hänen tekevän läpimurron, Henman kehui.

Etelä-Kaliforniassa pelaavan Coachella Valleyn joukkueen runkopelaajiin kuuluivat viime kaudella myös maalivahti Niklas Kokko ja puolustaja Ville Ottavainen. Toissa kaudella siellä pelasivat myös Ville Petman ja Peetro Seppälä.