Tampereen Ilveksen kanadalaishyökkääjä Luke Henman uskoo suomalaislupaus Jani Nymanin läpimurtoon NHL:ssä.
Henman teki lauantaina Ilveksen voittomaalin, kun joukkue otti viikonlopun toisen peräkkäisen voittonsa kaadettuaan jääkiekkoliigassa sensaatiomaisesti kolmantena olleen Mikkelin Jukurit 3–2.
Henman pelasi kolme edellistä kautta NHL:n Seattle Krakenin farmijoukkueessa Coachella Valleyssä. Tällä kaudella NHL:ään murtautunut Nyman, 21, teki viime kaudella farmisarja AHL:n runkosarjassa 28 maalia Coachella Valleylle.
– Olen seurannut hänen kuluvaa kauttaan katsomalla Krakenin pelien huippuhetket. Hänellä on loistava laukaus, ja uskon hänen tekevän läpimurron, Henman kehui.
1:07Luke Henman iski Jukureita vastaan Ilveksen voittomaalin ja kauden seitsemännen osumansa.