Tomi Lämsä teki rajun tempauksen Lukon joukkueelle – tappiollinen meno jatkuu: "Kaksi vaihtoehtoa: taistele tai pakene"

Lokakuun alussa Sportin riveihin kuukauden mittaisella sopimuksella liittynyt Suhonen viimeisteli sen sijaan kauden toisen maalinsa. Loukkaantumisia Sportiin paikkaamaan tullut Suhonen on antanut kelpo näytöt ja kirjauttanut kuudessa pelissä tehopisteet 2+3=5.

Pitkän hyvän jakson syyskuun lopulta lokakuun puoliväliin pelannut Lukko on valahtanut kolmen ottelun tappioputkeen. Näiden kolmen ottelun aikana raumalaisjoukkue on päästänyt 16 maalia ja tehnyt vain viisi.

– Kaikista pienistä yksityiskohdista näkee, että olemme nyt aika kovilla. Poikien kanssa juuri puhuimme, että nämä ovat niitä hetkiä, kun meidän vahvuuttamme mitataan. On kaksi vaihtoehtoa: taistele tai pakene. Se on meidän valintamme, kummalla me tulemme tästä ulos, hän jatkoi.