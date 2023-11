Ilvekseltä erikoinen tilastoharvinaisuus – Antti Pennanen antoi tylyn palautteen pelaajilleen: "En tiedä, minne ne lähti"

– Kun pelaa joukkuetta vastaan, joka puolustaa noin hyvin ja pelaa noin laadukasta jääkiekkoa, et enää 2–0:sta pääse takaisin. Tarvitaan kaikkia ja tarvitaan luonnetta mennä maalille ja yrittää. Jotenkin kolmas erä oli isoin pettymys mulle henkilökohtaisesti.

Kärpät nousi voitollaan 34 pisteeseen ja on sarjataulukossa kolmantena. Kaksi ottelua enemmän pelannut Ilves on neljän pisteen päässä toisena. Sarjakärki Tapparaan oululaisilla on matkaa viisi pistettä.