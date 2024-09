Liigaviikko: Näillä joukkueilla ei asiaa pudotuspeleihin – Karri Kivi povaa vaikeuksia tulokasvalmentajalle

Mikkelin Jukurit on uudistunut täydellisesti sitten menestyksekkään viime kauden. Runkosarjassa viidenneksi sijoittunut mikkeliläisseura putosi lopulta puolivälierissä, kun Kärpät oli parempi kuudessa ottelussa.

Kauden jälkeen joukkueessa lähes kaikki on mennyt uusiksi. Tulokasvalmentaja Marko Tuomainen korvaa menestyksen Mikkeliin tuoneen Olli Jokisen päävalmentajana. Pelajista poissa ovat esimerkiksi Niko Huuhtanen , Konsta Helenius , Pekka Jormakka , Patrik Puistola Michal Kovarcik ja Ondrej Kovarcik sekä moni muu.

Korvattavien pelaajien määrä ja laatu on ollut huima. Etenkin, kun Jukurit ilmoitti alkavan kauden pelaajabudjetikseen 1,5 miljoonaa euroa, eli 500 000 euroa vähemmän kuin viime kaudella.

– Kyllä on kova savotta Tuomaisella edessä. 17 pelaajaa on lähtenyt sieltä, eli melkein parikymmentä, mikä on hirveä määrä, Kivi sanoo Liigaviikko-ohjelmassa.