– Kauteen lähtö oli tuloksen valossa hyvä. Mielestäni siinä pelaamisessa oli paljon hyvää. Oikeastaan koko runkosarjan alkuvaiheessa hyökkäyspelissä, maalinteossa ja maalinteon tehokkuudessa on ollut hakemista, päävalmentaja Sami Kapanen kertoo MTV Urheilulle.

– Paineita on ihan helvetin paljon. Jos jotain muuta sanoo, niin valehtelee. Se on tietyllä tavalla osa tämän työn viehätystäkin, Kapanen täräyttää.

Pelicansin urheilujohtaja Janne Laukkanen painottaa, että Kapasella ja valmennusjohdolla on seurajohdon vankka tuki ja luottamus.

– Tulos ei ole tällä hetkellä sitä, mitä ollaan haettu, mutta kovasti sen eteen tehdään töitä ja rakennetaan sitä. Haastavaa tässä on se, että pelaajamarkkinatilanne on tällä hetkellä haasteellinen. Kyllä sieltä, kun tarpeeksi kaivaa, niin ihan varmasti jotain löytyy.