SM-liigassa pelaava Pelicans taistelee jo toista kautta putkeen sarjan pohjamudissa. Tilanne on haastava koko organisaatiolle.
Viime kaudella Pelicans romahti kahden hopeisen kauden jälkeen tylysti aina liigakarsintoihin asti pitäen kuitenkin sarjapaikkansa kukistamalla Jokerit voitoin 4–1.
Uusi kausi ei toistaiseksi ole tuonut uusia kujeita mukanaan, sillä lahtelaisryhmä on tälläkin hetkellä SM-liigan häntäpäässä sijalla 14.
Joukkueen suurimmaksi kompastuskiveksi on muodostunut tehottomuus. Pelicans on tehnyt tällä kaudella kaikista vähiten maaleja. Verkot ovat heiluneet 16 ottelussa vain 29 kertaa.
– Kauteen lähtö oli tuloksen valossa hyvä. Mielestäni siinä pelaamisessa oli paljon hyvää. Oikeastaan koko runkosarjan alkuvaiheessa hyökkäyspelissä, maalinteossa ja maalinteon tehokkuudessa on ollut hakemista, päävalmentaja Sami Kapanen kertoo MTV Urheilulle.
Kapanen myöntää, että vaikea tilanne kolkuttelee takaraivossa jatkuvasti.