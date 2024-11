Karri Kiveltä kovaa tekstiä SM-liigan floppijoukkueesta – raju tilanne uhkaa

Yli-Junnilan johdolla Pelicans ei ole meinannut päästä lentoon, vaikka sillä on varsin laadukas nippu jalkeilla. Liigassa Pelicans on ottanut alkukauden 16 ottelusta vain 18 pistettä.

– SM-liigassa on muutamia sellaisia joukkueita, joista tuon voi sanoa. Hyvät pelaajat ovat pelastaneet ja sen myötä he näyttävät sarjataulukossa paremmalta kuin mitä he ovat, Kivi jatkaa.