Jääkiekkoliitto vaatii SM-liigalta nopeampia toimia sarjauudistuksessa – "Aikaa ei ole hukattavaksi"

Nyt myös Jääkiekkoliitto on antanut SM-liigan tiedotteeseen oman vastineensa. Puheenjohtaja Harri Nummela kommentoi aihetta napakasti.

Jääkiekkoliiton mukaan uusi sarjajärjestelmä olisi saatava jäsenneltyä kuntoon mahdollisimman nopeasti, eikä vain lykätä päätöstä tulevaisuuteen. Tiedotteen mukaan Jääkiekkoliitto on jo pidemmän aikaa ollut valmis etenemään nopeasti sarjajärjestelmän uudistamisessa.

– Jääkiekkoliiton on vaikea nähdä, että huippukiekon sarjajärjestelmä voisi pysyä nykyisellään kovin pitkään. Kysymys on nyt ennen kaikkea siitä, miten nopeaan etenemisaikatauluun me yhteistyössä pystymme, Jääkiekkoliiton tiedotteessa todetaan.