Uutta tietoa SM-liigan uudistuksesta – sarjassa silmiinpistävä muutos

Jääkiekon SM-liigaan on pyritty tuomaan jo tovin ajan uudistusta, jossa joukkueet voisivat haastaa potentiaalisia paitsiotilanteita. Tähän liittyvää järjestelmää on tarkoitus testata tulevissa harjoitusotteluissa. Se, että otetaanko haastot käyttöön uudella kaudella, on vielä auki.

MTV Urheilu uutisoi jo viime syksynä SM-liigan hankkeesta, jossa tarkoituksena oli tuoda niin sanotut paitsiohaastot käyttöön.

Paitsiohaastoilla viitataan tilanteisiin, joissa puolustava joukkue haluaa tarkistella potentiaalista sääntörikettä eli sitä, syyllistyikö hyökkäävä joukkue paitsioon maalia edeltäneen hyökkäyssiniviivan ylityksen yhteydessä.

Jokaisen SM-liigaseuran kotihalliin on asennettu paitsiokamerat, mitkä kuvaavat molempia siniviivoja. Järjestelmä oli toiminnassa jo viime kauden loppuvaiheilla, vaikka itse paitsiohaastoja ei otettu vielä käyttöön.

Systeemiä aiotaan testata kesän lopun ja syksyn alun harjoitusotteluissa, eli uuden kauden alla.

– Ei vielä Pitsiturnauksessa, mutta normaalimittaisissa peleissä kyllä, Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen vahvistaa MTV Urheilulle, jatkaen itse haastoista:

– Meillä on kaikki valmiudet olemassa niitä varten. Viime kädessä johtoryhmä ja hallitus siunaavat mahdolliset poikkeussäännöt ja muutokset vielä ennen kauden alkua.

SM-liigan johtoryhmän on tarkoitus kokoontua elokuun puolen välin tuntumassa. Paitsiohaastot ovat tuolloin asialistalla.

Uskotko, että haastot otetaan alkavalla kaudella käyttöön?

– Ei tämä varmaan mikään uskon asia ole. Sen voi sanoa, että meillä on kaikki mahdollisuudet olemassa sitä varten, että voimme viedä asiaa eteenpäin, Markkanen vastaa kysymykseen liittyen.

Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen.Tomi Natri /All Over Press

Iso muutos Liigassa

SM-liiga teki viime kauden alla isoja sääntötulkintamuutoksia, kun se pyrki kitkemään niin sanottua estopelaamista pois itse tuotteesta eli pelistä. Tarkennettuja tulkintoja testattiin kesän harjoitusotteluissa, missä nähtiin melkoisia jäähysumia. Kauden alkaessa sumat vähentyivät merkittävällä tavalla, kun joukkueet osasivat reagoida muuttuneisiin tulkintoihin.

Onko tulevalle kaudelle tarkoitus tehdä jotain isompia muutoksia vai pyrittekö jatkamaan nykyisellä tiellä?

– Otimme hyvän askeleen eteenpäin estopelaamisen kitkemisen ja pelin nopeuttamisen suhteen. Emme ole kuitenkaan siinä vielä valmiita. Tuohon liittyvää prosessia jatketaan koko ajan. Olemme oikealla tiellä, mutta on tuossa vielä tekemistä. Haluamme pysyä valitulla tiellä. Tuossa uudistuksessa oli paljon hyvää: näimme, että peli meni parempaan suuntaan – ihan jo datan ja mututuntuman perusteella. Aktiiviset pelityylit lisääntyivät Liigassa ja kaksi aktiivisesti pelannutta joukkuetta oli finaaleissa mukana (KalPa ja SaiPa). Tuo oli jotain sellaista, mitä joukkueet ja yleisö halusivat. Jatkamme tuolla tiellä, Liigan urheilupomo Markkanen toteaa.

SM-liigan maalimäärät olivat pienoisessa kasvussa aiempiin kausiin nähden. Kehitystä ei saata selittää pelkästään uusilla sääntötulkinnoilla, vaan taustalta löytyy paljon muutakin.

– Liigassa on tapahtunut tietynlainen pelitavallinen muutos. Nyt mennään selvästi vauhdikkaampaan ja hyökkäävämpään suuntaan. Tuo on otettu tietenkin ilolla vastaan. Tuossa (kehityksessä) sääntötulkinnat ovat pienessä osassa. Erityisesti tuossa on kyse siitä, että mihin suuntaan jääkiekko on menossa. Sitä pyritään ymmärtämään ja yritämme olla siinä tietyllä tavalla edelläkävijöitä, Markkanen miettii.

KalPa (mustapaidat) ja SaiPa (keltapaidat) kohtasivat SM-liigan viime kauden finaaleissa.Mikko Lieri / All Over Press

”Pöydällä paljon isoja asioita”

Jääkiekon SM-liigan tulevaisuuden yllä käydään tällä hetkellä kiivasta keskustelua, kun tapetilla on se, mihin suuntaan sen ja Suomen korkeimpien kiekkoliigojen sarjajärjestelmiä ollaan viemässä. Eri keskusteluissa on puhuttu muun muassa A- ja B-liigamallista, kun taas tuoreeltaan esiin on noussut niin sanottu konferenssimalli. Siinä SM-liiga laajentuisi 18 joukkueen sarjaksi.

SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen on tuottanut asiaan liittyen materiaaleja päätöksenteon tueksi. Niitä on kerätty muun muassa eri sarjoista ja muista maista.

– Tuon suhteen huippukiekon neuvottelukunta, missä Liiga ja Jääkiekkoliitto ovat osallisina, on keskiössä. Liitolla on oma prosessinsa päällä ja Liigalla on seurojen kautta omat prosessinsa. Nyt kun syksy lähestyy, niin rupeamme pikkuhiljaa kasailemaan materiaaleja kokoon. Muut osaavat vastata paremmin, että missä aikataulujen suhteen mennään, Markkanen toteaa.

Markkanen allekirjoittaa, että tulevana syksynä eletään varsin mielenkiintoista aikaa suomalaisessa jääkiekossa, kun sen tulevaisuuden rakenteita pyritään ratkomaan.

– Pöydällä on paljon isoja asioita, Markkanen myöntää.

– Noiden päätösten eteen on tehty systemaattisesti töitä. Siinä yhteydessä on arvioitu asioita monelta eri kantilta katsottuna. Niin sisäisesti kuin myös ulkoisesti. Jokaisessa vaihtoehdossa on hyvät ja huonot puolensa, Markkanen summaa.