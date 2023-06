Liigan ovet naulattiin umpeen – sarjalle elintärkeä asetelma hukataan täysin: "Näen sen tosi huolestuttavana"

Uutinen tuli järkytyksenä erityisesti Mestiksen puolustavalle mestarille Kiekko-Espoolle, joka oli tähdännyt päämääräisesti liigajäille kaudelle 2024-2025. Myös Jokereiden tavoite on palata SM-liigaan.

C Moren asiantuntijat Tero Lehterä,Niklas Bäckström ja Pekka Saravo kertoivat MTV Urheilulle vuorollaan mielipiteensä suomalaisen kiekkoyhteisön pysäyttäneestä päätöksestä.

Mitä mieltä olette Liigan hallituksen päätöksestä?

Bäckström: Toivottavasti kaikki asiat laitetaan nyt oikeasti kuntoon, ettei vuoden päästä oltaisi samassa tilanteessa, että siirretään taas. Käytettäisiin tämä aika nyt kerrankin hyväksi.

Lehterä: Nyt on otettu aikalisä, mutta mitä varten se on otettu? Miksi siihen menee kaksi vuotta? Olisivat sitten sanoneet, että katsellaan nyt rauhassa.

Saravo: Tämä on ihan hyvä päätös, koska asiat ovat monimutkaisempia ja parasta on se, että saisi ne asiat rauhallisesti sellaiselle telalle, ettei tarvitse tehdä mitään sellaisia porsaanreikä- tai erikoislupapäätöksiä.

1:10 Jokerit tiedotti pelaajistosta ja johtohenkilöistä – tavoite olla liigakelpoinen kaudelle 2025-2026.

Pääkaupunkiseudun aliedustus venyy vuodella. Millaisena näette vaikutukset jatkon kannalta?

Bäckström: Kyllä näen sen tosi huolestuttavana, jos esimerkiksi Ruotsiin verrataan. Jos Liiga haluaa kasvaa ja olla toivottavasti taas Euroopan suurin sarja, niin kyllä siihen tarvitaan pääkaupunkiseudun joukkuetta. Kyllä se on välttämätöntä, jos Liiga haluaa oikeasti olla Euroopan kärkisarjoja ja taistella pelaajista ja palkkojen tasosta.

Lehterä: Tamperelaisen jääkiekon kasvu on ollut hienoa nähdä, mutta kyllä uskon, että pääkaupunkiseudulle tarvitaan seuroja ihan sen kilpailullisuuden ja bisneksen kannalta pitämään Liiga sarjana, jossa me näemme huippupelaajia. Ei pelkästään fläppitauluja heiluttavia valmentajia ja robotteja, vaan upeita yksilöitä. Kiekko-Espoo herättää ehkä enemmän sympatiaa ja Jokerit herättää sitten tunteita. Rakkautta ja vihaa. Sellaista käydään katsomassa. Sinne mennään joko kannattamaan heitä tai sitten katsomaan, että he saavat nenillensä tai sitten huutamaan niille, että teillä on nenä punaisena, että kävelkää kotiin.

Saravo: Pääkaupunkiseudun joukkueiden lisääntyminen kyllä lisäisi kiinnostusta. Sehän vain kasvaisi ja kasvaisi. Parempi ratkaisu on kuitenkin se, että ne tulevat sinne hallitusti kuin liian pikaisesti otettuna. Tässä tamperelaisena, kun näkee kaksi joukkuetta niin tietää, mitä se tuo jääkiekolle ja kaupungille. Kyllä kolme vahvaa joukkuetta pääkaupunkiseudulta tekisi alueen jääkiekkoilulle hyvää ja potkisi niitä kaikkia saman alueen joukkueita eteenpäin.

Kiekko-Espoo on tehnyt kovasti töitä liigapaikan eteen. Onko tämä ratkaisu heidän kannaltaan oikeudenmukainen?

Bäckström: Toivottavasti siellä ollaan informoitu Espoota matkan varrella, kun näitä päätöksiä on tehty. Nyt vähän näyttää siltä, että nämä asiat ovat tulleet Espoolle yllätyksenä. Se junioripolku on tietysti tärkein. Liigassa pystyy rakentamaan omista junioreista. Espoossa on ollut harmi, ettei liigajoukkuetta ole ollut ja ne parhaat juniorit karkaavat tällä hetkellä muualle. Kyllä tämä on heille tosi kova paikka ja ymmärrän heidän turhautumisensa.

Lehterä: En ole itse ollut koskaan paikalla Kiekko-Espoon ja Liigan välisissä keskusteluissa, joten en tiedä mitä siellä on luvattu. Mutta se miten Kiekko-Espoo on tullut asian kanssa ulos ja miten sitä on käsitelty julkisestikin. Tämä on iso riski, että se saattaa asettaa Espoon maineen vaakalaudalle, ilman että he ovat tehneet mitään väärää.