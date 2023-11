SM-liigaan pyrkivällä seuralla hallivuokria maksamatta vuosien ajalta – hakemusprosessissa käänne

Liiga-lisenssiä kaudeksi 2024–25 hakeneen TUTO Hockeyn taloustilanne on MTV Urheilun tietojen mukaan hyvin haastava. Seura on syvästi velkainen ja sillä on maksamatta hallivuokria useammalta vuodelta. Kuopasta huolimatta seuran toimitusjohtajan mukaan Liiga-projektiin on jo saatu sitovia kumppaneita.