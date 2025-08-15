Teemu Pulkkinen sai hanat auki – taululla rumat lukemat

Teemu Pulkkinen
Julkaistu 15.08.2025 20:16
Teemu Pulkkinen on tehnyt ensimmäisen maalinsa Kiekko-Vantaan paidassa.

Kohupelaaja Teemu Pulkkinen iski kotijoukkue Kiekko-Vantaalle 3–0-osuman perjantain harjoitusottelussa Imatran Ketterää vastaan. Osuman alustivat Niclas Tenhovuori ja Kristo Pitkänen.

Kiekko-Vantaa voitti Mestis-seurojen harjoitusmatsin murskalukemin 6–0. Tenhovuori tehoili pelin pistekärkenä 2+1=3.

Pulkkinen pelasi eilen ensimmäisen ottelunsa Kiekko-Vantaan riveissä. Hän kirjautti syöttöpisteen 3–1-vierasvoitossa Nokian Pyrystä.

Pulkkinen saapui Suomeen kohun saattelemana. Hyökkääjä jatkoi pelaamista Venäjällä KHL:ssä hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ja kiekkoili sarjassa vielä kaudella 2023–24.

