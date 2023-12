Näistä syistä SM-liiga tyrmäsi TUTOn – turkulaisseurassa hierottiin korjauksia yötä myöten

Marraskuun lopussa SM-liigan lisenssikomitea ilmoitti, että kiekko-Suomen yllättänyt TUTOn lisenssihakemus on hylätty. Pienen epäselvyyden jälkeen selvisi, että seuralla on mahdollisuus vastata ja valittaa päätöksestä.

TUTO kertoi keskiviikkona, että eilen 12. joulukuuta seura jätti korjatun ja täydennetyn lisenssihakemuksen. Liigan lisenssikomitea hylkäsi TUTOn hakemuksen usean eri pykälän nojalla. Lisäksi Liigan ja Jääkiekkoliiton välisessä sopimuksessa olevia vaatimuksia ei kaikkia komitean mielestä täytetty.

TUTOn hallituksen puheenjohtaja Tuomas Haanpää kertoi, että korjaustoimien viilaaminen kesti aivan kalkkiviivoille.

– Viime tippaan meni, olisiko kello ollut 23.30 kun se (dokumentti) lähti, Haanpää sanoo.

Seuran tietojen mukaan lisenssikomitean päätös kerrottaneen ensi viikon alussa. Sama aikataulu koskee TUTOn mukaan myös Kiekko-Espoota. Hämeen Sanomien mukaan komitea on puoltamassa espoolaisseuran hakemusta.

TUTO avasi oman hakemuksensa hylkyperusteet ja korjaustoimet yksityiskohtaisesti medialle. MTV Urheilu perkasi kohdat vastauksineen.

Lihavoidut kohdat ovat lisenssikomitean TUTOlle toimittamien hylkyperusteiden otsikot.

Hakemuksesta puuttui keskeisiä asiakirjoja.

Seura ei toimittanut tilinpäätöstä tai tilintarkastuskertomusta tilikaudelta 2022–2023. Haanpään mukaan pääsyynä myöhästyneelle tilinpäätökselle oli se, että kirjanpitäjää on vaihdettu. Asiakirjat on nyt toimitettu.

Seura on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen antanut lisenssikomitealle virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa.

Komitean mukaan TUTO ei kertonut viipymättä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen puuttumisesta. Lisäksi ostovelkaluettelot olivat puutteellisia. Kohdassa mainitaan myös, että TUTO on antanut virheellistä tietoa Jääkiekkoliitolle jääneistä veloista.

TUTO vastaa, että tilinpäätöksen myöhästymisestä on kerrottu jo 22. marraskuuta. Vanhentunut ostovelkaluettelo on nyt korjattu. Jääkiekkoliitolle auki ollut 387 euron lasku on maksettu.

Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen pääoma on negatiivinen. Vuoden 2023 tilinpäätös on 942 365 euroa negatiivinen.

Yhtiötä on pääomitettu pääomalainoilla, yhteensä 954 100. Tilintarkastajan raportin mukaan yhtiön oma pääoma on nyt +11 734 euroa. Lisäksi TUTOn omistajat ovat sitoutuneet lisärahoittamaan yhtiötä yhteensä 500 000 euroa, jos liigalisenssi myönnetään.

Seuralla on useita maksuhäiriömerkintöjä viimeisen 12 kuukauden ajalta.

TUTOn mukaan seitsemän, jotka kaikki ovat riitautettuja. Kuusi näistä on hallisiivousta tarjoavalta yritykseltä ja yksi puhelinoperaattorilta. TUTOn mukaan summa on "mitätön", noin 2000 euroa. Riitaisuudesta huolimatta laskut on nyt maksettu pois.

Seura on jättänyt veroja maksamatta verottajalle. Veroista on maksusuunnitelma. Seuralla on erääntyneitä TYEL-maksuja.

Kaikki verorästit on maksettu maksusuunnitelmasta huolimatta pois. TYEL-maksut on niin ikään suoritettu.

Tulevaa SM-liigakautta koskevat talouslaskelmat pohjautuvat epäuskottaviin tai perusteettomiin oletuksiin.

Laskelmien taustoja on avattu nyt myös tekstimuotoisesti. Omistajien sitoumukset toiminnan rahoittamisesta on niin ikään täydennetty hakemukseen.

Seuran ottelutapahtumia ei ole mahdollista järjestää Liigan edellyttämällä tavalla ja paikassa.

TUTO on saanut sitoumuksen TPS:ltä, jonka perusteella TPS vuokraa Turkuhallin TUTOn kotiotteluihin, mikäli seura pelaa ensi syksynä SM-liigassa. TUTOn oman kotihallin, Kupittaan Rajupaja Areenan osalta on olemassa suunnitelma, jolla yleisökapasiteetti voidaan nostaa 4200–4500 katsojaan.

Liigan ja Jääkiekkoliiton välisen sopimuksen vaatimuksista: TUTOn pääoma on ollut tarkastetulta ajalta negatiivinen. Seura ei ole menestynyt kolmen edellisen kauden aikana urheilullisesti.

TUTO vetoaa aiemmin mainittuun korjattuun omaan pääomaan. Urheilullisesta menestyksestä seura toteaa korjatussa hakemuksessa seuraavaa: