Jonne Virtanen kommentoi nyt kohupurkaustaan – raivostumisesta toimintakieltoa useampi ottelu

– Tämä ei nyt johtunut yksittäisestä pelitilanteesta. Mun mielestä meitä on sorsittu nyt aika paljon. Joensuussa kun oltiin, meidän pelaaja taklaa ohi, meille jäähy. Ketterää vastaan aivan päivänselvä selästä taklaus, ei lennä kaveri ulos. Sitten RoKi-pelissä päähän kohdistunut taklaus meitä vastaan, ei jäähyä. Sen jälkeen meidän pelaaja hoipertelee ja vetää kiekon katsomoon, meille kakkonen ja vastustaja tekee maalin. Eilisen pelinkin jäähyt voi jokainen katsoa, Virtanen luettelee.

– On epäoikeudenmukaista pelaajille, että valmentajalla on jonkinlainen pärstä tai naama. Jostain se johtuu, kun se niin selkeästi menee noin. Jos on pelejä, joissa olet kiekossa 80 prosenttia, niin ei sulla pitäisi olla enemmän jäähyjä. Eihän tässä muuta haluta kuin tasapuolista kohtelua.