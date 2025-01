TUTO-kulisseissa ei tiedetty rangaistukseen johtaneista puuhista: "Hän on näistä vastannut"

Mestiksen TUTO Hockey on ollut tiistaina myrskyn silmässä. Seura sai Jääkiekkoliiton lisenssikomitealta sakot ja pistevähennyksen erinäisistä rikkomuksista. Tuomion seurauksena turkulaisseura erotti toimitusjohtajansa tehtävästään. Nyt TUTOn hallituksen puheenjohtaja Tuomas Haanpää avaa kokonaisuutta MTV Urheilulle.

TUTOlle langetettiin 3 000 euron sakko ja peräti kuuden sarjapisteen vähennys, sillä Jääkiekkoliiton lisenssikomitean mukaan seura on syyllistynyt muun muassa Urheilijaturvan vakuutusmaksujen laiminlyöntiin, vakuutusten palkkasummien ja maksujen suorittamisen ilmoitusvelvollisuuden rikkomiseen ja kilpailusääntöjen rikkomiseen.

Vain puolitoista tuntia Mestiksen tiedotteen jälkeen TUTO kertoi vapauttaneensa toimitusjohtajansa Kimmo Hollménin tehtävästään. Hän kommentoi potkujaan viestitse MTV Urheilulle.

Turkulaisseuran hallituksen puheenjohtaja Tuomas Haanpään mukaan osa lisenssikomitean rangaistuskohdista tuli hallitukselle yllätyksenä.

– Hän on se, joka meillä on näistä asioista vastannut. Emme ole olleet (hallituksessa) tietoisia esimerkiksi lisenssiehtojen vastaisesta maksusuunnitelmasta vakuutusyhtiön suuntaan. En missään tapauksessa halua alkaa häntä parjaamaan, hän on kuitenkin tehnyt parhaansa.

Potkut olivat Haanpään mukaan väistämätön ratkaisu. Etenkin kuuden sarjapisteen menetys painoi vaakakupissa.

– Meidän on mietittävä, että miten saamme prosessit firman sisällä toimimaan. Tämä ei ole yksittäisen ihmisen syy. Tässä on koko organisaatiolla, minä mukaan lukien, peiliin katsomisen paikka. Tällä hetkellä meidän hallinnollinen johtamisemme johtaa jo urheilulliseen tekemiseen negatiivisesti, Haanpää viittaa pistemenetykseen.

Haanpää ja Hollmén kävivät epämiellyttävän asian läpi tänään. Pahaa verta ei jäänyt.

– Keskustelu oli ihan hyvähenkinen. Olemme tunteneet Kimmon kanssa monta vuotta. Hän tietää, että toimitusjohtaja on virassa niin kauan, kuin hän nauttii hallituksen luottamusta.

"Nyt on lyöty rima"

Lisenssikomitean laiminlyöntilistauksessa huomio kiinnittyy erityisesti kohtaan, jossa puhutaan TUTOn laiminlyöneen Urheilijaturvan vakuutusmaksuja. Haanpää kertoo, että kohta juontaa juurensa viime kauteen. Tuolloin TUTOn joukkuetta vahvistettiin hallituksen puheenjohtajan mukaan "useilla liigataustaisilla pelaajilla". Tähän vaikuttivat vahvasti silloisen päävalmentajan Jonne Virtasen kontaktit. Osa TUTOn pelaajista oli pakollisen Urheilijaturva-vakuutuksen alaisia kiekkoilijoita.

Vakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnissä ja palkkasummien ja maksujen suorittamisen ilmoitusvelvollisuuden rikkomisessa on kyse kautta 2023–24 koskevasta tasauslaskusta, joka johtuu TUTOn aiemmin virheellisesti ilmoittamasta palkkasummasta. Kokonaisuus on kuitenkin nyt hoidossa.

– Se (virheellinen summailmoitus) on seuran virhe. Sitä ei karkuun päästä. Lisenssikomitean tiedote antaa kuitenkin nyt väärän kuvan, että pelaajamme olisivat pelanneet jossakin vaiheessa ilman vakuutusturvaa. Siitä ei missään tapauksessa ole kysymys, Haanpää painottaa.

3 000 euron sakko ja kuuden pisteen leikkaus eivät helpota turkulaisseuran menoa Mestiksen sarjataulukossa. TUTO putosi vyyhdin myötä sijalle kahdeksan, joka oikeuttaa viimeiseen pudotuspelipaikkaan.

– Sanktiohan on kova. Täytyy muistaa, että lisenssikomitean puheenjohtaja on vaihtunut. Nyt on lyöty rima sitten, että minkälaisia nämä rangaistukset jatkossa on.

TUTO tiedottaa mahdollisesta uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessista tarkemmin keskiviikkona.

MTV Urheilu pyysi erikseen Kimmo Hollménilta kommenttia väitteeseen, jonka mukaan TUTOn hallitus ei tiennyt lisenssiehtojen vastaisesta maksusuunnitelmasta vakuutusyhtiön kanssa. Hän ei vastannut kommenttipyyntöön.

