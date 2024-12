Pelicans reagoi matalaliitoon – kiperään valmentajakysymykseen haettiin oikeita sanoja: "Tuota noin..."

Lahden Pelicansin syyskausi on ollut todella vaikea. Joukkue kertoi tiistaina pestanneensa tshekkivahti Patrik Bartosakin tolppiensa väliin. Seuran urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen kommentoi Pelicans-valmennuksen luottoa ja Bartosakin värväyksen taustoja MTV Urheilulle.

Kahtena viime keväänä SM-hopealle yltänyt Pelicans on hankalassa paikassa. Se on 25 pelatun ottelun jälkeen vasta sijalla 13.

Välitulos on heikko, sillä joukkue on koko sarjan viidenneksi suurimmalla budjetilla koottu. Pelicans on kärsinyt loukkaantumisista, mutta yksi ongelmakohta löytyy selkeästi tolppien välistä.

Joukkueen maalivahtikaksikko Olof Lindbom-Jasper Patrikainen on päästänyt peräti 15 maalia enemmän luotuun odottamaan nähden. Lindbom on laskenut taakseen 2,81 kiekkoa per ottelu, Patrikainen 2,77.

Tähän totuuteen reagoitiin Lahdessa, kun kohuissa pyörinyt tuttu maalivahti Patrik Bartosak liittyi remmiin loppukauden sopimuksella. Reissu Lahteen on Bartosakille jo peräti neljäs.

– Meillä on hyviä kokemuksia hänestä siltä ajalta, kun hän on meillä ollut. Tietysti ainahan me pyrimme vahvistamaan niin valmennusta kuin pelaajistoakin. Yritämme näiden asioiden kautta kehittää toimintaa, Pelicansin urheilujohtaja Janne Laukkanen sanoo.

Bartosak on töppäillyt vuosien varrella useaan otteeseen. Viimeksi maalivahdin Mountfield-pesti katkesi väitettyyn humalassa kolarointiin.

– Näissähän on aina kaksi tarinaa. Voin kuitenkin vastata kysymykseen vain hänen ajastaan meillä, eikä meillä ole ollut mitään ongelmaa hänen kanssaan, Laukkanen toteaa.

Kolmelle pelaavalle maalivahdille ei ammattijoukkueessa lähtökohtaisesti riitä peliaikaa. Laukkasen mukaan Lindbomin tai Patrikaisen osalta ei kuitenkaan ole ilmoilla vielä siirtopuheita.

– Ei meillä ole mitään suunnitelmaa sen osalta. Viime vuonnakin meillä taisi olla neljä veskaria täällä samaan aikaan. Katsotaan, miten tämä lähtee menemään ja tehdään sitten päätöksiä sen mukaan.

Laukkanen kertoo Pelicansin etsivän edelleen vahvistuksia, mutta usein kuultu fraasi "kuivista markkinoista" toistuu myös hänen suustaan.

"Luottoa niin kauan kuin on töitä"

Pelicansin hankalan alkukauden osalta katse kiinnittyy väkisinkin myös penkin taakse. Ensimmäistä kauttaan SM-liigaseuran päävalmentajana toimiva Juhamatti Yli-Junnila ei saa urheilujohdolta puhtaita papereita. Tulokaspäävalmentaja ei ole saanut pelaajistaan kaikkea potentiaalia irti.

– Ei ole vielä saanut, emmekä me ole vielä saaneet kaikkea potentiaalia irti valmennuksesta. Tässä tehdään kovasti töitä sen eteen, että saadaan myös siltä puolelta täysi potentiaali irti.

Eli luottoa on siihen, että homma kääntyy?

– Ainahan sitä luottoa on niin kauan kun on töitä. Niinhän se vain menee.

Nauttiiko Yli-Junnila edelleen seurajohdon luottamusta?

– No siihen voidaan vaikuttaa monella tavalla, vaikka muutamalla voitolla. Eiköhän se luottamus sieltä silloin kasva. Ainahan tätä pitää molempiin suuntiin katsoa tätä asiaa. Ei se ole aina niin yksinkertaista, Laukkanen kommentoi.

Onko Yli-Junnila penkin takana kuitenkin torstaina?

– Tuota noin… mielenkiintoinen kysymys. Eiköhän hän ole. On hän, Laukkanen hakee vastaustaan.

Torstaina Pelicansilla on edessään kiinnostava ottelu, kun vastaan asettuu Liigan alkukauden suurin floppi Kärpät. Laukkasen mielestä matsiin ei kuitenkaan rakennu erityistä asetelmaa kahden alavireisen joukkueen kesken.

– Kyllä ne kaikki pelit ovat tärkeitä tässä vaiheessa. Kaikista peleistä pitäisi voitto saada, mutta se on varmaan aika mahdotonta. Kyllähän nämä pelit ovat niin tärkeitä, että siihen panostetaan kaikki. Se on sitten torstaina edessä, Laukkanen päättää.