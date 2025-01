SM-liigan floppiseura lipuu vaarallisilla vesillä – avoin valmentajakysymys piinaa: "Antaa tekosyyn"

Kahdella edelliskaudella SM-hopealle yltänyt Pelicans on ollut tähän mennessä SM-liigakauden suurin alisuorittaja.

Pelicans kävi kahdella edelliskaudella todella lähellä sitä kaikista kirkkainta kruunua, mutta Tappara osoittautui peräkkäisinä vuosina lahtelaisryhmää vahvemmaksi.

Pelicans nostettiin yhdeksi menestyjäsuosikiksi myös ennen tämän kauden alkua, sillä joukkue pystyi pitämään kirkkaimmat tähtensä riveissään. Tämän lisäksi joukkue teki kesällä ennakkoon kovana pidettyjä täsmähankintoja.

Päävalmentaja Tommi Niemelä lähti Ilvekseen, mutta hänen saappaisiinsa astui monille pelaajille tuttu luotsi, kun Niemelän valmennustiimissä ollut Juhamatti Yli-Junnila nostettiin vetovastuuseen.

Lahtelaisten peli on kuitenkin ollut tahmeaa läpi kauden paperilla kovasta nimilistasta huolimatta ja joukkue on majaillut lähes alusta alkaen sarjataulukon pohjamudissa. Tällä hetkellä Pelicans on 15:ntenä ja täten vaarassa joutua playout-sarjaan.

– Tuplafinalistit kyntävät. Kyllähän se tässä vaiheessa kautta herättää keskustelua. Turha ennakoida, mutta nyt Pelicans viimeistään KooKoo-tappioiden myötä pelaa playout-viivaa vastaan. Siinä on yläpuolella olevat TPS ja JYP ottanut jo karkumatkaa. Siinä saa näiden tappioiden jälkeen todella pelata, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi perkaa.

Pelicans reagoi huonoihin esityksiin viime viikon maanantaina, kun Yli-Junnila sai lähteä päävalmentajan paikalta. Lahtelaisten tiedote antoi kuitenkin yleisölle enemmän uusia kysymyksiä kuin vastauksia.

Pelicansin urheilujohtaja Janne Laukkanen vahvisti vasta torstaina, että toistaiseksi päävalmentajana toimii Jussi Taipale. Laukkanen totesi kuitenkin myös, että optio uuden päävalmentajan palkkaamiselle on kuitenkin vielä olemassa.

– Valmennuspuoli jäi vielä leijumaan, että onko sieltä tulossa joku vai ei? Sehän jäi auki. Yksi kasvo siihen voi vielä tulla. Kuka, koska ja tuleeko? Sitähän tietysti nyt odotellaan, Kivi pohtii.

Kivi uskoo, että kummallinen ja avoimeksi jätetty valmennustilanne ei voi olla vaikuttamatta joukkueen pelaajiin.

– Totta kai se näkyy. Se antaa tekosyyn sille, että no niin, emme pelanneet hyvin, joko tulisi vielä yksi muutos ennen kuin se vaihtoehto on käytetty ja tehty joku päätös. Niin kauan se antaa sellaisen mahdollisuuden, Kivi sanoo.

Liikaa aikaa päätöksenteolle ei kuitenkaan ole, sillä runkosarjan loppu häämöttää jo nurkan takana. Pelicansin tilanteessa aikaa ei ole enää hukattavaksi.

– Pelejä on enää noin 16 jäljellä. Se menee heittämällä. Se on aina legendaarinen, että viimeiset kymmenen peliä menevät aina hujauksessa. Siellä on nyt odoteltu aika paljon sitä nousua, mutta eipä näytä siltä.

Tällä viikolla Pelicans pelaa kaksi äärimmäisen tärkeää ottelua, kun se kohtaa kahdesti HPK:n, joka on seitsemän pistettä Pelicansia edellä.