Tampereen Ilveksen kyntökausi jatkuu SM-liigassa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nostaa esiin myös toista joukkuetta koskevan huolen.

Ilves ja HIFK pelasivat viikonloppuna kaksi ottelua vastakkain. Pisteet jaettiin 3–3, kun ensin Ilves hoiti kotiottelunsa 3–0, ja Helsingissä IFK ryhdistäytyi ja tyrmäsi vieraansa lauantaina peräti 6–1.

HIFK jatkaa sarjan viimeisenä. Ilveksen tilanne ei ole yhtään parempi. Se on ottelun enemmän pelanneena pykälää korkeammalla. Kummallakin joukkueella on 12 pistettä.

– Se tulee olemaan kyllä jouluun asti erittäin mielenkiintoista seurattavaa, kun nämä kaksi hakevat suuntaa. Tähän aikaan vuosi sitten Ilves ja HIFK olivat ykkönen ja kakkonen. Nämä ovat nyt jouluun asti kovassa paineessa, että mihin homma lähtee, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi pohtii.

Lauantaina Ilveksen esitys jäi "Nordiksella" todella hengettömäksi. HIFK karkasi 6–0-johtoon kahdessa erässä.

Kivi mainitsee erikseen Ilves-vahti Dominik Pavlatin suorituksen. Tshekkikassari otettiin vaihtoon neljännen takaiskun jälkeen. Kyseinen Vincent Marleaun maali livahti helpohkosti sisään.

Pavlatin suoritustasossa on ollut isoja ailahtelevuuksia. Perjantain nollapeli vaihtui lauantaina penkkikomennukseen.

– Helsingissä oli yhtäkkiä ihan haparoivaa. Hän on todella monessa pelissä ollut sellainen, että pelin alku jo näyttää, että todellakin haparoi... hemmetin helppoja maaleja pelistä toiseen, kun on vaisu päivä, Kivi sanoo.

Pavlat on aloittanut tällä kaudella 10 ottelua. Myös reilu viikko sitten kävi niin, että edellisen ottelun nollapelin jälkeen Pavlat otettiin kesken pelin vaihtoon, kun Kärpät takoi tshekkiläisen taakse maaleja.

– Se on ollut moneen kertaan tätä. Edellispeli kuitenkin nollat. Näkee, että havisee siellä, Kivi paaluttaa.

Ilveksen tapauksessa päävalmentaja Tommi Niemelä on puhunut useaan otteeseen, viimeksi eilen Tulosruudussa, kuinka joukkueen peli on itsessään riittävää, ja maalipaikkoja syntyy. Tulos on karttanut.

Ongelmallisia osa-alueita on kiistatta useita. Ilves on päästänyt yhdessä Kärppien kanssa eniten maaleja. Alivoima on koko SM-liigan surkeinta. Ylivoimapeli on neljänneksi heikointa.

– Kyllä tuolla joukkueella hyökkäys on olemassa. Se on ihan selvää. Mutta jos lähestytään neljäsosaa, ja eniten tehty heille maaleja... Niemelä on kokenut koutsi, eikä hän julkisuuteen ala niitä ongelmakohtia avaamaan. Muutenkin tulee painetta joka puolelta, Kivi pohtii.

– Onhan se nyt selvää, että se on solmussa. 0,92 pistettä per peli. Kova on kääntäminen.

TPS:n luisu

Kiveltä ei mene mikään ohi. Tutkaan on osunut myös alkukaudella säväyttänyt TPS, jonka trendi on painunut laskevaksi.

Seitsemästä edellisestä pelistään turkulaisjoukkue on voittanut vain kaksi. Maalivahti Eetu Mäkiniemi ja hyökkääjä Veli-Matti Savinainen ovat loukkaantuneina. Lauantaina JYP-ottelusta puuttui myös supertähtiosaston Aleksi Saarela.

Seitsemän ottelun alakulojaksossa silmiinpistävä piirre on se, että kaikki pelit ovat päättyneet maalin erolla.

– Tiukkoja paikkoja, joissa ei ole vain riittänyt. Eilinen peli jotenkin tyypillinen, Kivi sanoo.

Lauantaina TPS teki kammotyön ja nousi Jyväskylässä kolmen maalin takaa ohi JYPin, mutta peli kääntyi viimeisellä vitosella, kun Jeremi Virtasen ensimmäinen liigapeli päättyi polvitaklauksesta aiheutuneeseen suihkukomennukseen. Ylivoimalla JYP takoi kaksi maalia ja voitti 5–4.

– Johtuuko se siitä, kun on sitä nuorisoa mukana. Nuori Virtanen veti hemmetin törkeän polvitaklauksen. Siitä kääntyi. Ei ole kantti kestänyt. Yllättävän kova tie on ollut nyt hyvän alun jälkeen. Johonkin ne pelit on sitten sössitty.

Myös TPS:llä on erikoistilanneosastolla kiristettävää. Ylivoima on jäätävässä kunnossa: vain 8,89-prosenttista.

– Se on niin uninen... se yksikin maali voisi auttaa. Ylivoima on ollut ratkaisevassa asemassa, kun henkistä apua ei tule. Rima heiluu nyt TPS:n tuloksen kanssa koko ajan, Kivi päättää.

Jääkiekon SM-liiga jatkuu ensi viikon perjantaina. Ilves ja TPS kohtaavat tuolloin Tampereella.