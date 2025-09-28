JYPiin täksi kaudeksi siirtynyt Leevi Tukiainen on äitynyt huimaan pistetahtiin SM-liigassa.

Tukiainen laukoi lauantaina Porissa JYPin 3–2-voittomaalin ja kasvatti kauden maalisaldonsa kahdeksaan. Määrällä irtoaa tässä vaiheessa kautta SM-liigan maalipörssin ykköspaikka. Tukiainen on alkukauden seitsemässä ottelussa kerännyt pisteet 8+3=11, jolla johtaa myös pistepörssiä.

– Hän on niin helkkarin hyvä pelaaja, ja meillä on muitakin nuoria ja myös vanhoja, meillä on äärimmäisen nälkäsiä jätkiä. Ne haluavat urallaan eteenpäin, JYPin päävalmentaja Petri Matikainen kuvaili ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Hänellä on hevosenpotku ja hän tekee muitakin asioita oikein.

Tukiaisen hevosenpotku oli JYPin voiton tae myös lauantaina Porissa. Laituri napautti komean kuvion päätteeksi raisun rannelauksen Ässien verkkoon.

Voit katsoa osuman pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Pelicans-kasvatti Tukiainen teki läpimurtonsa SM-liigassa viime kaudella, kun 51 ottelussa syntyivät tehot 18+18. Muutto Lahdesta Jyväskylään on tuonut ainakin alkukaudesta vielä yhden napsun lisää 25-vuotiaan laiturin pelaamiseen.

– Hirmuinen himo on kehittyä, ja hän on itse sen tehnyt. Me vain tuetaan tässä vierellä, Matikainen jatkoi.

Matikainen on istuttanut Tukiaisen JYPin kakkosvitjaan yhdessä Santeri Huovilan ja Jere Lassilan kanssa. Huovilan pistesarake näyttää 0+10, Lassilan 4+5.

Joukkueen kapteeni Lassila kehaisee, että tehoketjussa pelaaminen on hauskaa.

– "Santun" kanssa pelattiin jo viime vuosi (yhdessä), ja nyt laitettiin "Lepa" siihen kolmanneksi lenkiksi, ja on lapa aika kuumana tällä hetkellä. Kun pääsee sektorista laukomaan, on veskarit kusessa, Lassila ihasteli MTV Katsomon haastattelussa.