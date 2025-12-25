Olli Palola tunnetaan armottomana maalintekijänä, mutta hän on kunnostautunut urallaan myös hengenluojana.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.

Vuosikymmen sitten kahdesti SM-liigan maalikuninkaaksi yltänyt Olli Palola, 37, palasi tänä syksynä pitkän tauon jälkeen Ilvekseen. Hän on ollut tärkeä osa tupsukorvien nousua vaikean alkukauden jälkeen.

MTV Urheilun liigalähetyksessä avattiin Palolan maalintekotaidon taustoja, mutta myös konkarihyökkääjän merkitystä joukkueen arjessa.

– Jos on jotain ryhmäytymispäiviä, niin hän on niissä aivan mielettömällä sykkeellä mukana, asiantuntija Pekka Saravo, Palolan ex-seurakaveri Tapparasta, paljasti.

Saravon mukaan Palola oli räväyttänyt myös Ilveksen nykyjoukkueen tapahtumassa hiljattain. Hyökkääjä oli vetäissyt karaokessa Hallelujah-klassikkokappaleen omilla sanoilla.

– "Lisää maaleja". Sitä on täällä Tampereella paljon kuultu. (Se) kertoo vaikeuksista tässä maalikuninkaan elämässä.

– Suomalaiset (pelaajat) ymmärsivät, ulkomaalaiset eivät. Siihen oli tehty tekstitykset päälle. Jälkeenpäin myös ulkomaalaiset olivat ymmärtäneet ja lauleskelevat sitä tuolla kopissa tällä hetkellä, Saravo kertoi.

Yllä olevalla videolla tarinaa Palolan maalintekotaidosta, joka on nyt tarttunut jo hyökkääjän jälkikasvullekin.