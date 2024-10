SM-liigan jättänyt Markus Nurmi takoo nyt tulosta kiekkohullussa kaupungissa – menestyksen salaisuus kuin Raimo Helmiseltä lainattu

Maalirohmuksi osoittautunut Nurmi, 26, on joukkueen sisäisen pistepörssin kärkipaikalla. Hän on takonut peräti seitsemän maalia. Se on toiseksi eniten koko SHL:ssä. Tehopisteitä on kaikkiaan 10. Nurmen aiemmat meriitit, muun muassa pudotuspelien pistepörssin voitto, ovat yksinomaan SM-liigasta.