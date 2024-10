Ruotsalaiselle sensaatiopelaajalle esitettiin raju kysymys SM-liigasta – "Ei pidä paikkaansa"

TPS:n Max Lindroth on noussut tällä kaudella yhdeksi SM-liigan puhutuimmista pelaajista kahden peräkkäisen hattutemppunsa ansiosta. Tilastoja tarkastelemalla historiallisen tempun tekeminen on yllättävää, sillä Lindrothin parhaidenkin kausien maalimäärät pystyy laskemaan yhden käden sormilla. Ruotsalaisen maaliennätys kotimaassaan on nimittäin vaatimaton neljä osumaa.