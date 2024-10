Voiko HIFK:n menestyslukon ratkaisu olla näin ilmeinen? Karri Kivi ärähtää: "Ei aina puhuttaisi vain siitä"

– Käytän termiä "peli on selvää". Tarkoitan sillä sitä, että pelaajat näyttävät olevan aika hyvin samalla kartalla. Pelistä löytyy toisteisia asioita, ettei joka vaihto ole erilainen, asiantuntija Kivi kommentoi HIFK:n otteita.

HIFK:n nipusta on helppo nostaa esiin onnistujia. Jori Lehterä (3+20=23) johtaa pistepörssiä, Iiro Pakarinen on rohmunnut osumia (11) ja torjuntatöihin eläkepäiviltä hälytetty Niko Hovinen on napsinut jo kaksi nollapeliä kolmessa ottelussa.