Vaikean aloituksen SM-liigakauteen saanut Rauman Lukko on tehnyt kahdessa viime ottelussaan vakuuttavaa jälkeä.

Avausviikolla tappiot Tapparaa ja TPS:ää vastaan kokenut Lukko otti keskiviikkona tylyn 5–1-vierasvoiton HIFK:sta ja jatkoi perjantaina HPK:n möyhentämisellä kotihallissaan maalein 6–0.

Viime vuoden runkosarjavoittaja Lukko kuului monen asiantuntijan papereissa suurimpiin mestarisuosikkeihin. Nyt joukkue alkaa vastata odotuksiin.

HPK:n päävalmentaja Mikko Manner totesi hämeenlinnalaisten pysyneen mukana ottelussa avausmaaliin asti, kunnes Lukko ratkaisi toisessa erässä kamppailun kahdella ylivoimamaalillaan ja kolmannella heti rangaistuksen jälkeen tulleella osumalla.

– Kakkoserässä kyllä epäonnistuimme. Vähän tuli sellaista yliyrittämistä, ja sitten vastustaja on tietysti huippujoukkue ja hyviä pelaajia. Tylysti ratkoi sitten ja teki kaksi ylivoimamaalia.

– Siinä meillä meni vähän puurot ja vellit valitettavasti tällä kertaa sekaisin, vaikka alivoima on muuten ollut tosi hyvää, Manner totesi.

Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä näki omiensa saaneen pelinsä sekä tasakentällisin että ylivoimalla uomiinsa ottelun kuluessa.

– HPK tuli kyllä hyvin. Olivat virkeitä ensimmäiseen kahteenkymppiin. Olimme vaikeuksissa heidän karvauspelaamisensa kanssa. Ei ollut ihan koneet meillä täysillä käynnissä, mikä oli tietysti paljon HPK:n hyvyyttä. Hukkasimme vähän kiekkoja siinä ja olimme huolimattomia.

Lämsä nosti esiin myös ensimmäistä kertaa kotiyleisön edessä esiintyneen 19-vuotiaan maalivahtilupauksensa Daniel Salosen suorituksen. 190-senttinen ”Iso Danny” varattiin viime kesänä NHL:ään Edmonton Oilersiin.

– Se oli debyytti hänelle, ja tuommoinen suoritus, niin varmasti tuo meille itseluottamusta lisää. Oli tosi tärkeä palanen meidän voittoamme, Lämsä kehui.

Lukko kohtaa lauantaina kovassa vierasottelussa alkukaudesta ongelmissa rypeneen Tampereen Ilveksen. HPK puolestaan isännöi Kiekko-Espoota.

– Huomenna sitten kotona mitataan, että pystymmekö heti pamauttamaan huippusuorituksen tällaisen dramaattisen tappion jälkeen, HPK-valmentaja Manner sanoi.

– Uskotaan tietysti siihen, ja tehdään päätöksiä sitten vasta, kun sarja etenee vähän pitemmälle.

6:01 Mikko Manner ja Tomi Lämsä tiivistivät lehdistötilaisuudessa perjantain ottelun annin.