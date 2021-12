SM-liigan harvinainen treidi oli jymypaukku Aatu Rädylle – Antti Pennanen nostaa esiin kaupan "unohdetun puolen"

– Molemmat pelaajat ja molemmat seurat hyötyivät tuosta. Joo, aina voidaan keskustella siitä, että miksi Aatu ei päässyt pelaamaan Kärpissä ja olisiko pitänyt. Mutta he pääsivät hänet toiseen seuraan, kun he huomasivat, että Oulussa peliaikaa ei ole oikein tarjolla.

Räty on lähtökohtaisesti Suomen ykkössentteri Kanadassa pelattavissa MM-kisoissa. Tilanne on täysin toinen kuin vuosi sitten. Tuolloin Rädyllä oli alla rikkonainen ja vaisusti sujunut syksy. Hän jäi lopulta kokonaan rannalle Suomen alle 20-vuotiaiden MM-kisajoukkueesta.

– Nyt hän on ollut hyvä meidän tapahtumissamme. Vaikuttaa siltä, että hän on vapautunut. Tuntuu, että kaikki se hänen ympärillään oleva häly on vähentynyt. Hän sai varauksen ja sitä ei tarvitse miettiä enää. Jos henkisesti miettii, niin hänellä on nyt ihan erilainen tilanne kuin viime vuonna, Pennanen kuvailee, jatkaen: