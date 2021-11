Raju ratkaisu: NHL-huippulupaus Brad Lambert, 17, tipahti ulos Nuorista Leijonista – Antti Pennaselta suorat sanat tilanteesta

Lambertia on pidetty yhtenä Suomi-kiekon kovimpana huippulupauksena jo tovin ajan. Hän pelasi ensimmäiset liigapelinsä jo kaudella 2019–20 Helsingin IFK:n riveissä. Seuraavana kesänä Lambert teki kohuliikkeen, kun hän jätti HIFK:n ja vaihtoi Jyväskylään JYPin riveihin.

Lambert oli mukana viime vuodenvaihteen alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, missä hän nakutti seitsemään otteluun tehot 1+3=4.

Tälle kaudelle Lambertin niskaan ladattiin kovia odotuksia. Villeimmissä arvioissa häntä vietiin jopa ensi kesän NHL:n varaustilaisuuden ykkösvalinnaksi.

JYPissä mennyt syksy on ollut haastava. Samaan aikaan kun toinen huippulupaus Joakim Kemell, 17, on takonut hirmuista jälkeä, Lambert on ollut vaikeuksissa.

13 ottelua ja vain tehot 1+1. Ainut osuma on syntynyt rangaistuslaukauksesta.

Vaikeudet saivat lisää konkretiaa maanantaina. Lambertin nimeä ei löytynyt ollenkaan Suomen alle 20-vuotiaiden joukkueesta, joka pelaa 12.–14.11. neljän maan turnauksessa Ruotsissa.

Sen sijaan Lambert valittiin toiseen, haastajaryhmään.

– Hän ei mahtunut tähän joukkueeseen mukaan. Katsotaan, mitä joulukuussa tapahtuu, Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen totesi päätöksestä MTV Urheilulle.

Haastajissa tunkua

Tilanne on monella tapaa ongelmallinen ja vaikea. Puhutaan edelleen hyvin nuoresta, vasta 17-vuotiaasta pelaajasta, joka on jo kovassa mankelissa.

Pennanen valitsee tarkasti sanansa, kun hän puhuu Lambertista.

– Hänen ympärillään on paljon turbulenssia, kevään 2019 SM-liigan mestarivalmentaja myöntää.

– Siihen ympärille pitää saada rauha, jotta hänen pelisuorituksensa paranevat. Se on se tärkein juttu.

Pennanen ei niinkään kohdista kritiikkiä JYPiin, jossa toinen huippulupaus Joakim Kemell on ollut koko liigasyksyn komeetta. Viittaus kohdistuu nuoren pelaajan lähipiiriin.





– Tiedämme, että hän on lahjakas pelaaja. Hän veti viime vuonna ihan ok kisat. Hänellä on sellaisia ominaisuuksia, joita tämänkin vuoden turnauksessa tarvitaan. Mutta hänen pitää suorittaa paremmin. Sitä kautta hänen pitää löytää oikea rooli meidän joukkueestamme. Onko se sitten sentterinä vai laidassa. Sekin tässä mietityttää, Pennanen pyörittelee.

Lambert ei ole ainoa nimekäs pelaaja Suomen alle 20-vuotiaiden haastajaryhmässä. Mukana on useita tänä syksynä liigassa pelanneita pelaajia kuten Ässien Aleksi Heimosalmi, TPS:n Jimi Suomi, Jukureiden Joni Jurmo, Ässien Rami Määttä, KalPan Konsta Kapanen, Pelicansin Aatu Jämsen ja JYPin Santeri Koskela.

– Ei mua yllättäisi, jos esimerkiksi Heimosalmi, Määttä tai Vilen olisi kisoissa mukana. Tai Jämsen, joka on tehoillut Mestiksessä. Tai Brad. Tuolla on hyviä pelaajia, Pennanen sanoo kilpailutilanteesta.

– Loppupeleissä tullaan siihen, että mikä tietyn pelaajan rooli on. Valitsemme parhaan mahdollisen joukkueen. Emme hae mahdollisimman lahjakkaita pelaajia, Pennanen linjaa.

Materiaalia ja kovia päätöksiä

Pennasen alle 20-vuotiaiden joukkue on täynnä SM-liigassa vakioroolissa pelaavia pelaajia.

– Meillä on monenlaista osaamista. On Joakim Kemelliä, joka pystyy tekemään tulosta, on Ruotsin SHL:ssä peliaikaa saanut Olli Nikupetteriä. On hyviä pohjaketjujen pelaajia ja niin edelleen. Erityisesti puolustuksessa meillä on todella kova kilpailutilanne, Pennanen paaluttaa.

Edellisissä nuorten MM-kisoissa Suomen kirkkain ykköspelaaja oli Anton Lundell, joka pelaa nyt NHL:ssä. Hänen lisäkseen johtaviin pelaajiin kuuluivat muun muassa Juuso Pärssinen ja Ville Heinola.

– He olivat siinä joukkueessa ihan supertalentteja. Toki voidaan puhua Kemellistä, mutta pitää muistaa, että hän on vasta 17-vuotias. Lundell pelaa nyt NHL:ssä ja saa nähdä, että mikä Kemellin tilanne on ensi syksynä. Tietyllä tavalla vähän sellaista ”highlight”-tason terävää kärkeä puuttuu. Mutta meillä on enemmän laajuutta, Pennanen kuvailee.

Tämä johtaa siihen, että Pennanen joutuu kovien päätösten äärelle joulukuussa, kun hän rakentaa Suomen kisajoukkuetta Kanadassa pelattaviin MM-kisoihin.