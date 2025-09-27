Menestys luo odotuksia. Tuo vanha viisaus heijastuu tällä hetkellä SM-liigan hallitsevan mestarin KalPan ylle. Kuopiolaisjoukkueen alkukausi ei ole ollut millään tavalla hohdokas. KalPan uuden päävalmentajan Sami Tervosen kärsivällisyyttä on testattu, kun kilpilauma on paininut erityisesti yhden ison ongelman äärellä.

Kyseisen ongelman voi löytää jo Liigan joukkuetilastoja selaamalla. Kun järjestelee joukkueet päästettyjen maalien mukaan, KalPa ei suinkaan löydy kärki-, vaan aivan toisesta päästä.

Ennen perjantain kierrosta se oli päästänyt eniten maaleja koko sarjassa. Kuudessa ottelussa KalPan verkkoon oli paukuteltu 25 osumaa, joka tietää 4,17 maalin keskiarvoa ottelua kohden.

Se on aivan liian paljon.

– Päästetyt maalit ovat aivan täysmääräisesti osa totuutta, KalPan päävalmentaja Sami Tervonen myöntää MTV Urheilulle, kun hän puhuu KalPan tämän hetken suurimmasta ongelmasta.

– Jos miettii ihan alkukautta, meillä oli ongelmia sen kanssa, että missä paikoissa menetimme kiekkoja. Haimme kiekollisessa rohkeudessa oman identiteettimme huippurajaa ja siitä syntyi paljon menetyspaikkoja omaan päähämme. Nyt on ollut enemmän sitä, että millaisia maalipaikkoja annamme ja millaisia maalimääriä päästämme, Tervonen käy läpi.

Tervosen mukaan KalPa antaa tällä hetkellä ”yksinkertaisesti liian vaarallisia paikkoja” vastustajille.

– Puolustuspelaamisessa haaste vastustajaa kohtaan pitää saada kovemmaksi. Se lähtee ihan kaikesta: miten iskemme, miten pyrimme pysäyttämään pelin ja miten blokkaamme laukauksia. Jos miettii sitä, mitkä joukkueet ovat tällä hetkellä Liigan kärkisijoilla ja mistä he ovat eläneet, niin sen taakse heijastuu kolmikantainen ajattelumalli. Siellä on kova tarve, mikä luo draivin ja sitä omaa juttua toteutetaan hemmetin määrätietoisesti. Siellä on joukkueita, jotka ovat pystyneet olemaan ilta toisensa jälkeen erittäin työteliäitä ryhmiä. Meillä taas tällä hetkellä isoin juttu on työjärjestys ja siitä muistuttaminen, Tervonen toteaa.

Tervonen viittaa siihen, mistä KalPa yleisesti muistetaan. Moni kotimaisen kiekon katsoja näkee ja kokee KalPan taidokkaana ja juonikkaana ryhmänä, joka tykkää pitää kiekkoa hallussaan.

– Kaiken pitää lähteä kuitenkin siitä, että olemme perkeleen työteliäs joukkue! Tervonen huudahtaa.

– Ja siitä, että annamme vastustajalle hyvin vähän. Hyvä puolustaminen antaa selkärangan hyvälle hyökkäämiselle. Tuo on sitä, mistä muistutamme nyt. Meidän pitää käydä tuohon liittyvää prosessia niin pitkään läpi, että löydämme riittävän tason ja voimme mennä sitten eteenpäin.

3:14 MTV Urheilun liigastudio jakoi kovaa kritiikkiä KalPalle – Juhamatti Aaltonen: "Olen todella huolissani"

Kaikuja menneestä

Vaikka KalPan alkukauteen on mahtunut vaikeuksia, ei nyt todisteta mitään täysin uniikkia tarinaa. Tervonen muistuttaa siitä, että KalPa on tällä hetkellä hyvin samankaltaisen tilanteen äärellä, missä moni senkaltainen ”pienempi seura” on ollut heidän mestaruuksiensa jäljiltä.

– Jos katsoo taaksepäin 2000- tai 2010-luvulle, että miten HPK, TPS tai JYP ovat jatkaneet sen jälkeen, kun he ovat voittaneet mestaruuden, siinä mielessä historia toistaa nyt vähän itseään, Tervonen huomioi.

Tervonen viittaa muun muassa siihen, miten kevään 2009 Suomen mestari JYP hävisi seuraavana syksynä seitsemästä ensimmäisestä liigaottelustaan peräti kuusi. Tai seuraavaan kauteen, kun hallitseva mestari TPS voitti avauspelinsä, minkä jälkeen se hävisi 13 seuraavaa liigakamppailuaan.

Samaan aikaan KalPan saldo kuudesta ensimmäisestä runkosarjaottelusta on kolme voittoa ja kolme tappiota, mikä ei yhtäkkiä kuulosta enää niin huonolta rekordilta.

Tosin. KalPan pelissä on ollut enemmän kuin suuria haasteita. Eikä nyt puhuta pelkästään puolustamisesta.

– Meiltä on puuttunut vähän draivia, KalPan päävalmentaja Tervonen myöntää.

– Olemmeko pystyneet vastaamaan ison yleisön odotusarvoihin? Emme varmastikaan. Olemmeko miekkailleet vielä enemmän omien odotusarvojemme kanssa? Ihan varmasti. Jahtaamme nyt sellaista täydellisyyttä, jonka rakentamiseen menee aikaa. KalPassa pelityyli ja tapa ovat sellaisia, että vaikka kaikki pelaajat eivät vaihtuisikaan, niin siinä on paljon sellaisia palasia, joita pitää jaksaa kärsivällisesti työstää. Emme ole saaneet omasta pelaamisestamme sellaista turvaa, että pystyisimme ottamaan seuraavia askelmia. Tuo on se haaste, johon meidän pitää heittäytyä koko porukalla mukaan, Tervonen perkaa.

Julkikuvassa KalPan ongelmat ovat heijastuneet vahvasti myös siihen, millaisia tulkintoja Tervosesta, joukkueen uudesta luotsista, on tehty. Tervonen, 34, peri keväällä KalPan päävalmentajan paikan Petri Karjalaiselta, joka siirtyi Oulun Kärppien peräsimeen.

Tervonen on nyt urallaan ensimmäistä kertaa liigaseuran päävalmentajana.

Ovatko alkukauden haasteet pistäneet kärsivällisyytesi eli hermosi koetukselle?

– Totta kai, Tervonen vastaa suoraan.

– Uskon, että jokainen valmentaja peilaa oman työnsä jälkeä siihen, miten pelaajat pystyvät suorittamaan kaukalossa. Valmentajana toivoo aina sitä, että pystyisi auttamaan pelaajia ja saamaan heidät sille tasolle, että jääkiekko tuntuu ja näyttää helpolta, ja että sen pelaaminen olisi helvetin nautittavaa. En ole huolissani meidän osaamisestamme, vaan enemmän meidän suorittamisestamme. Sen suhteen fakta on se, että jos heittäydymme yhdessä siihen meidän omaan prosessiimme mukaan, joka meillä on, niin se paranee.

– Vastuu tästä kaikesta on kuitenkin minulla, joten minun täytyy pystyä itse näyttämään kärsivällisyyttä edestäpäin, ja sitä, että pystymme korjaamaan asioita. Jos paine livahtaa minuun, niin sitten se livahtaa koppiin, joka ei todellakaan ansaitse sitä. Koen, että minun täytyy pysyä toiminnan peilinä joukkueelle ja luottaa meidän juttuumme, vaikka siinä on tällä hetkellä paljon asioita, joita pitää parantaa. Kaikkea ei voi kuitenkaan kerralla parantaa. Nyt pitää valita oikeat asiat, joihin keskitymme ja pala kerrallaan lähdemme viemään tätä meidän juttuamme parempaan suuntaan, Tervonen viitoittaa.

Parempi KalPa

Tervonen on antanut palaa myös julkisesti, kun hän ärähti heikosti menneen Tappara-vierasottelun jälkeen. KalPa sukelsi MTV Katsomossa ja MTV3:lla nähdyssä Hockey Night -kamppailussa pahemman kerran, kun se hävisi Tapparalle peräti 1–8.

– Oli aivan anteeksiantamatonta, että miten vedimme tuon viimeisen erän tuloksen osalta, Tervonen murisi tuolloin.

– Vastasimme sen jälkeen TPS-pelissä erittäin vahvalla esityksellä. Saimme silloin kokemuksen siitä, että mikä effortti (panos) meidän pitää jättää kaukaloon ilta toisensa jälkeen. Sen jälkeen Ässät-peli meni taas opetellessa, Tervonen toteaa, viitaten keskiviikon kotikamppailuun, jonka KalPa hävisi 4–7.

– Kaikki lähtee siitä, mitä teemme omissa. Sen päälle rakentuu hyvä hyökkäyspelaaminen. Meillä on kuitenkin erittäin laadukas hyökkäyskalusto jalkeilla. Jos pystymme pitämään oman pään maalipaikat vähissä, niin vaikka emme saisi itse mitään 27 paikkaa ottelua kohden, pystymme tekemään kyllä tarvittavat maalit, Tervonen näkee.

Tervonen uskoo, että jo pienet korjausliikkeet voivat vapauttaa KalPan energiavarastoja muun muassa pelin virtauksen ja suoritustunteen suuntaan. Kaiken taustalla on kuitenkin se, että KalPa haluaa suorittaa paremmin.

Se haluaa lähettää omille kannattajilleen viestiä siitä, että työhanskat ovat vahvasti käsissä.

– Voimme olla ylpeitä siitä kannustuksesta ja tuesta, jota koko Kuopio on antanut meille jo useamman vuoden ajan. Ja mitä se antaa tällä hetkellä. Meidän tavoitteemme on se, että pystyisimme laittamaan ilta toisensa jälkeen sellaisen suorituksen pöytään, että kannattajat voisivat seistä tuloksesta riippumatta ylpeinä meidän takanamme. Meidän pitää ansaita kunnioitus sillä, miltä näytämme ja mitä aidosti olemme kaukalossa. Teemme sen eteen töitä joka päivä, että jäällä nähtäisiin parempi KalPa – niin yksilö- kuin viisikkotasolla, Tervonen ilmoittaa.

KalPan pelit jatkuvat tänään lauantaina, kun se kohtaa kotonaan Ilveksen.