Jääkiekon SM-liigassa perjantain kierroksen ykköspuheenaihe kantautui Tampereelta, missä Tappara höykytti sarjan hallitsevaa mestaria KalPaa peräti lukemin 8–1. Ottelun jälkeen KalPan uusi päävalmentaja Sami Tervonen antoi palaa.

KalPa siirtyi illan mittelön ensimmäisessä vaihdossa johtoon, mutta sen jälkeen vaakakuppi heilahti oikein huolella Tapparan suuntaan.

KalPan otteet hämmensivät muun muassa MTV Urheilun asiantuntijoita illan Hockey Night -ottelun yhteydessä. Vieraiden rivit rakoilivat ja Tappara paukutti maaleja aivan KalPa-vahti Stefanos Lekkasin nokan edestä.

– Oli aivan anteeksiantamatonta, että miten vedimme tuon viimeisen erän tuloksen osalta, KalPan päävalmentaja Sami Tervonen murahti.

Tappara teki päätöserässä neljä maalia, minkä myötä sen kaula kasvoi entisestään.

– Meidän pitää ansaita tuo meidän pelipaitamme paremmin. Viimeinen erä ei ollut lähelläkään sitä, mitä KalPa haluaa edustaa tässä sarjassa. Onneksi tästä on vain yksi suunta ja se on ylöspäin, Tervonen sanoi, jatkaen murahteluaan:

– Nyt pitää saada kuvittelu pois siitä, että kalpalainen identiteetti on kiekolla pelaamista ja hienojen asioiden toteuttamista. Kyllä se on työtä. Olemme työjoukkue ja meidän identiteettimme on aina pohjautunut kovaan työntekoon, millä sitten ansaitaan hienoja asioita kaukalossa, Tervonen painotti.

Tervonen, 34, aloitti kesällä KalPan päävalmentajana. Hän peri paikkansa Petri Karjalaiselta, joka valmentaa nyt Oulun Kärppiä.

KalPa on ottanut alkukauden neljästä ottelustaan viisi pistettä. Se on sarjassa sijalla kymmenen.

Jutun yläreunan videolla Tapparan ja KalPan ottelun lehdistötilaisuus.