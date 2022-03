Olli Jokinen lähetti suoran viestin muille valmentajille – "Tässä voi sen verran paljastaa"

Uransa ensimmäistä päävalmentajakautta tekevä Jokinen sai mikkeliläisryhmän upeaan vetoon alkuvaikeuksien jälkeen runkosarjassa ja loppusijoitus oli toinen. Pelaajien sitoutuminen on Jokisen mukaan ollut olennaisessa osassa.

– Ensimmäinen lähtökohta itselle valmentajana on se, että olet pelaajille töissä. Et käske pelaajia, vaan johdattelet heitä. Loppupeleissä pelaaja tekee itse sen valinnan, että haluaako hän tehdä töitä tänään vai ei. Täällä ei pakoteta ketään mihinkään, Jokinen sanoo.

– Olemme voittaneet kaikki pelit, joissa meillä on ollut kaikki pelaajat sitoutuneita siihen juttuun. Jos meillä on ollut pelejä, joissa 4-5 pelaajaa ei ole sitoutunut tekemään niitä asioita voittamisen eteen, niin silloin emme voita sitä peliä, Jokinen jatkaa.

Jukurit operoi Liigassa tällä kaudella sarjan pienimmällä pelaajabudjetilla, mutta kaukalossa budjetin pienuus ei ole näkynyt. Jukurit ei hävinnyt runkosarjassa kahta ottelua peräkkäin viimeisen 36 ottelun aikana.

– Täällä on erona se, että täällä ei käsketä, eikä vaadita sen enempää. Pelaaja saa itse tehdä valinnan. Jos ei ole sitoutunut, niin silloin ei pelaa. Meillä on ykkösarvona rehellisyys. Jos olet kokoonpanossa ja yrität, teet töitä, niin silloin sinut on vaikea ottaa pois kokoonpanosta. Virheitä tulee. Se on peliä. Niiden kanssa pystytään aina elämään.

Alkukaudesta Jukureilla oli vaikeuksia pelin kanssa, mutta palaset loksahtivat kuitenkin paikoilleen lokakuun loppupuolella.

– Usko oli siihen, että tämä juttu toimii. Enemmän oli kysymys siitä, että milloin se rupeaa toimimaan. Jos oli kokonaan uusi joukkue, niin Floridan akatemioissa meni yleensä sinne joulukuulle asti, että peli näytti siltä miltä sen pitääkin. Laskin, että ammattilaisissa se voisi olla loka-marraskuun taitteessa. Oppiminen olisi pikkuisen nopeampaa, Jokinen toteaa.

– Nyt ollaan hyvin saatu istutettua tämä toimintamalli ensimmäisenä vuotena ja meillä on todella paljon jatkuvuutta tässä ryhmässä. Se antaa hyvät lähtökohdat toiseen vuoteen. Pitää muistaa, että kaikki mitä haluamme tehdä täällä tähtää 3-5 vuoden päähän.

Kuntopuntaria katsottaessa Liigan runkosarjasta, on Jukurit ykkösenä 30:n, 25:n, 20:n, 15:n ja 10:n ottelun tilastoissa. Jos alkukausi olisi sujunut samanlaiseen tapaan, olisi Jokisen ryhmä juhlinut runkosarjan voittoa kirkkaasti. Nyt voitto jäi muutamasta pisteestä kiinni.

Jukureihin alkukaudesta lainalle siirtynyt Aatu Räty loisti runkosarjassa tekemällä 41 otteluun 40 tehopistettä (13+27). 19-vuotias viime kesän NHL-draftin kakkoskierroksen varaus sanoo, että Jukureiden mainioiden peliesityksien takana ei ole mitään salaista.

– Ei ole mitään salaisuutta. Minusta meillä on todella hyvä joukkue, tasaisia pelaajia ja hyvä valmennus. Meidän jokapäiväinen työ hallilla on hyvää. Arki ratkaisee, Räty sanoo.

Olennaisessa osassa on Rädyn mukaan ollut se, että joukkue on löytänyt tasapainon kovan harjoittelun ja otteluiden vireystilan välille. Päävalmentaja Jokiselta tulee erityisiä apuja senttereiden pelaamiseen ja hän on itsekin ottanut harjoituksissa aloituksia jukurisenttereiden kanssa.

– Vie ainakin vielä minulta melkein aina päänahan, Räty paljastaa.

Rädyn ohella toinen Jokisen valmennuksessa erityisesti onnistunut on Petrus Palmu, joka siirtyi täksi kaudeksi Jukureihin. Palmu nimettiin joukkueen kapteeniksi ja hän ylsi runkosarjan pistepörssissä toiseksi (26+33). Palmu jakaakin kiitosta joukkueen valmennukselle.

– Valmennus on antanut paljon meille pelaajille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja luottanut meihin. Meillä on ollut rehellinen ilmapiiri ja puhuttu asioista suoraan. Jos hommat ei toimi, niin asioihin pitää puuttua, Palmu sanoo.

Palmu summaa tarkemmin, että mikä on Jokisen vakuuttavuuden takana.

– Uskon, että se perustuu Ollin luonteeseen ja rehellisyyteen sekä sellaiseen pelaajaläheisyyteen, jota hän on tuonut tähän hommaan. Hän on kova vaatimaan. Se tuo jo koppiin sellaisen ilmapiirin, että valmentaja haluaa, mekin haluamme. Jukurit on hankkinut pelaajia, jotka ovat sopineet tähän ja ostaneet tämän. Olli ja valmennus ovat saaneet hyvin myytyä heidän filosofiansa jääkiekosta. Siihen ovat kaikki uskoneet, Palmu toteaa.

SM-liigan pudotuspelit käynnistyvät Jukureiden osalta maanantaina. Se kohtaa Lahden Pelicansin pudottaneen Kouvolan KooKoon. Runkosarja on jo tietyllä tapaa ollut pudotuspelivaiheeseen valmistautumista.

– Pilkoimme kauden 12:een viiden ottelun jaksoon ja jokainen niistä oli meille pudotuspelisarja, josta halusimme saada yhdeksän pistettä. Olemme pelanneet koko kauden pudotuspelejä. Meillä ei muutu mikään, Jokinen sanoo.

Jokinen summasi, että mitä hän toivoo alkavalta pudotuspeliurakalta.