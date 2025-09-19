Perjantain SM-liigakierroksella nähtiin melkoinen näky, kun Tappara jyräsi MTV3:n Hockey Night -ottelussa karmivilla luvuilla hallitsevan mestarin KalPan ylitse. Tappara otti illan mittelöstä peräti 8–1-voiton.

KalPa siirtyi ottelun ensimmäisessä vaihdossa johtoon, mutta sen jälkeen valtikka oli visusti Tapparan hallussa.

Lopulta taululla näkyivät tylyt lukemat. Sen jälkeen MTV Urheilun liigastudion juontaja Teemu Niikko kysyi, että pitääkö KalPasta olla huolissaan?

– Todella huolissaan, asiantuntija Juhamatti Aaltonen sanoi suoraan, jatkaen perään:

– Jos puhuimme ennen peliä heidän puolustuksestaan, niin se oli tänään pahoissa ongelmissa. Heti kun tuli kovaa painetta ja haluna on pelata rohkeasti – ei siitä tullut mitään. Tuossa oli ihan epäreilut jaot. Ei KalPalla ollut oikein mitään! Aaltonen jyrähti.

MTV Urheilun liigastudion toinen asiantuntija Antti-Jussi Niemi jäi suorastaan hämilleen näkemästään.

– Jos miettii, että miten KalPa pelaa vaikkapa verrattuna viime vuoteen, kun heillä oli selkeä pelillinen identiteetti. Nyt (Sami) Tervosen KalPa... en oikein löydä sitä identiteettiä, Niemi ihmetteli, lisäten perään:

– Miten KalPa pelaa, en ole ihan varma siitä, vaikka olen nähnyt heitä kolmen ottelun verran.

Juhamatti Aaltosella on yksi teoria KalPan vaikeuksiin liittyen. Siitä lisää jutun yläreunan videolta.