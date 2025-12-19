Pelicansin tähtivahti Patrik Bartosak on taas joukkueensa tolppien välissä, kun Pelicans kohtaa Ässät.

Bartosak on ollut sivussa tositoimista 11. joulukuuta pelatusta Sport-ottelusta lähtien, kun hän jätti alkulämmittelyt kesken. Lauantaina Bartosak ei ollut Pelicansin kokoonpanossa lainkaan.

Nyt upeaa kautta pelaava tshekkivahti on kuitenkin jälleen Pelicansin maalilla, kun joukkue matkustaa Poriin Ässien vieraaksi.

Ässät esittelee illan ottelussa uuden pelaajan SM-liigaan, kun U20-sarjan pistepörssiä johtava kazakstanilaishyökkääjä Alexandr Kim debytoi porilaisten riveissä. Kim hyökkää ykkösketjussa yhdessä Feetu Knihtin ja Jan-Mikael Järvisen kanssa.

Rauman Lukko matkustaa puolestaan Lappeenrantaan ilman avainpelaajiaan Jami Krannilaa, Mikael Ruohomaata ja Antti Saarelaa. Krannila ja Ruohomaa olivat sivussa jo tiistaina pelatusta CHL-ottelusta.

Kolmikon tilalla nähdään kaksi debytanttia, kun Vili Pulakka, 20, ja Petr Vechet, 18, tekevät ensipiirtonsa SM-liigaan.

KalPalle tiistain CHL-peli oli kohtalokas, sillä tähtikaksikko Juuso Mäenpää ja Patrick Curry ovat pudonneet loukkaantuneiden listalle.

Kokoonpanolähde: Veikkaus

SM-liigan ottelut perjantaina:

HIFK–TPS

HPK–JYP

KalPa–KooKoo

SaiPa–Lukko

Sport–Tappara

Ässät–Pelicans

Ilves–Kiekko-Espoo