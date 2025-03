Nyt on hurja tilanne SM-liigassa: asiantuntijoilta kylmäävää tekstiä Tapparasta – "Kauheaa!"

Onko nyt käymässä niin, että Tapparan menestysputki katkeaa SM-liigassa? Kirvesrintojen tilanne ei herätä lainkaan hurraa-huutoja MTV Urheilun asiantuntijoiden joukosta.

Tappara lähti uuteen kauteen suurimpana mestarisuosikkina jo sen viime vuosien menestysjakson myötä. Tappara on juhlinut mestaruutta kolmena keväänä putkeen. Se on näyttänyt suuntaa Liigassa.

Nyt Tapparalta on nähty kaikkea muuta kuin vakuuttavia otteita.

Ennen lauantain kierrosta Tappara on sarjassa vasta sijalla yhdeksän. Se on viimeisten 20 ottelun kuntopuntarissa sijalla 15. Taakse jää vain sarjajumbo Jukurit.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hämmästyi jo perjantain Ilves-pelin alla, kun hän kuunteli Tapparan tähtipuolustajan Otto Leskisen puheita.

– Hän (Leskinen) sanoi, että ”on lupa vetää lasiin”, mikä tarkoittaa sitä, että roiskitaan ja ronkitaan. Tuo on siinä mielessä huono signaali, että tuossa tapauksessa ei pyritä edes rakentamaan ja luomaan peliä. Tuon näköistä heidän tekemisensä oli nyt ja kaiken lisäksi peli ratkesi tuohon, Kivi hämmästeli.

Tappara hävisi perjantaina Ilvekselle 2–3, vaikka se johti ottelua jo 2–0.

MTV Urheilun toinen asiantuntija Ari Vallin jakoi varsin kylmäävän arvion kirvesrinnoista.

– En muista, että milloin viimeksi olisin nähnyt noin hajanaista Tappara-viisikkoa. Vaikka viime vuonna, kun Rikard Grönborg tuli heidän päävalmentajakseen ja siellä tuli virheitä, niin he yrittivät silti samaa juttua. Nyt homma on levällään ja he eivät oikein tiedä, että mitä he yrittävät. Ihan repaleista, Vallin kuvailee Tapparan tekemistä.

MTV Urheilun liigastudion juontaja Teemu Niikko heitti pöytään suoran kysymyksen: onko Tapparan peli huonosti organisoitu?

– On, asiantuntijoista Kivi vastaa.

– Se on kauheaa roiskimista – ihan jatkuvalla syötöllä. Se tulee tuolta koko ajan esille, Kivi jatkaa.

– Tuo peli, mitä katsomme, se ei ole hanskassa, toinen asiantuntija Vallin allekirjoittaa.

Merkit ovat varsin huolestuttavia, kun ottaa huomioon sen, että runkosarja loppuu ensi lauantaina.

Lisää hyvin napakkaa Tappara-analyysiä jutun yläreunan videolta.