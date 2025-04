KalPa-luotsi Petri Karjalainen murahti finaalin kuohunnasta – veti jyrkän linjan kohutapauksesta

KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen ei halunnut kommentoida SaiPan hyökkääjän Henri Nikkasen taklausta kuopiolaisjoukkueen hyökkääjään Jaakko Lanttaan maanantain kolmannen finaaliottelun jälkeen.

KalPa otti SaiPasta peräti 8–1-voiton. Peli ratkesi jo heti alkuminuuteilla, kun KalPa iski neljä nopeaa maalia.

– En ole ollut tällaisessa pelissä, en todellakaan. Puhuimme vaihtopenkin takana koutsien kanssa, että oli vähän uusia valmennettavia hetkiä. Neljään minuuttiin 4–0 taululla… miten joukkue reagoi noihin. Erikoinen peli, KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen hämmästeli Kuopiossa.

– Se oli totta kai hienoa, että olimme erikoisuuksien suhteen tuolla puolella kolikkoa. Todella hyvä sisääntulo meiltä – onnistuimme monessa asiassa. Vastustaja varmaan epäonnistui. Erilainen jääkiekkopeli, täytyy sanoa, Karjalainen jatkoi.

Hurjan alun jälkeen KalPan valmennusjohto oli haasteiden äärellä. Miten pitää paketti kasassa, kun peli oli jo niin nopeasti paketissa?

– Lataus purkautuu väkisinkin, eikä sitä ole helppoa pitää yllä, Karjalainen myönsi.

– 8–1-otteluvoitto, mutta siitä ei saa kuitenkaan kuin vain yhden kiinnityksen. Otetaan siitä kiinni, miten tulimme tuohon peliin ja lähdetään monistamaan sitä tuonne Lappeenrantaan keskiviikkona, Karjalainen saneli.

SaiPan hyökkääjä Henri Nikkanen lensi pihalle maanantain finaaliottelussa.NIKLAS PEHKONEN

Hiljaisuus kohutilanteesta

Maanantain peli meinasi lähteä oikein kunnolla käsistä kolmannessa erässä, kun tunteet kuohahtivat. Kaikista rajuin hetki tuli vastaan ajassa 51.50, kun SaiPan hyökkääjä Henri Nikkanen taklasi rajusti KalPan hyökkääjää Jaakko Lanttaa.

Lantta oli tilanteessa huonossa asennossa ja Nikkasen taklaus osui osittain häntä päähän.

Nikkanen sai tilanteesta 5+20-minuutin rangaistuksen eli ulosajon.

Miten koit tuon tilanteen, KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen?

– En nähnyt sitä kunnolla. En kommentoi, Karjalainen vastasi suoraan.

– En ehtinyt katsoa sitä vielä kunnolla, Karjalainen jatkoi.

Karjalaiselta tiedusteltiin sitä, että yllättyikö hän, kun SaiPan leiri haki asetelmia kolmannen erän loppuhetkillä. Kaukalossa kun nähtiin useita torikokouksia ja kahinoita.

– Noo… sanotaanko näin, että ei yllättänyt. Mutta ei siinä. Yksi peli ja jokainen on oma tarinansa. Tässä oli vähän erilainen tarina ja loppuun tuli erilaisia juttuja. Tätä ei tarvitse heti pyyhkiä pois mielestä, haluamme nauttia tästä ja voitosta, Karjalainen mietti.

KalPa koki maanantain finaalin yhteydessä pahan menetyksen, kun sen luottopuolustaja Lasse Lappalainen joutui jättämään pelin kesken.

– Ei ole mitään sanottavaa senkään suhteen. Monenlaisia tilanteita tuli, mutta en osaa sanoa tuohon mitään, Karjalainen vaikeni.

Isossa kuvassa KalPa on pystynyt kääntämään finaalisarjan suunnan sen jälkeen, kun se koki viime perjantaina kotonaan 2–6-tappion SaiPalle. KalPa oli parempi lauantaina Lappeenrannassa (5–2) ja nyt myös kotonaan Kuopiossa (8–1).

– Olemme oikealla suunnalla, KalPan päävalmentaja Karjalainen nyökkäili päätään.

– Vastustaja lyö kovan haasteen. Haluamme pysyä kiekossa ja yritämme sillä kontrolloida pelin virtausta. Se vaatii kuitenkin erittäin kovaa kiekotonta työtä ja laadukasta syöttämistä. Kyse ei ole pelkästään siitä, että pystymmekö me parantamaan. Vastustaja lyö kovan haasteen. He ovat paineistava ja ”in your face” -joukkue koko ajan. Ei tästä mitään ylikävelyä tule. Tiedämme, että missä meillä on parantamisen varaa ja miten meidän pitää tehdä se, Karjalainen sanoi tulevasta.

Finaalit jatkuvat keskiviikkona Lappeenrannassa. KalPa johtaa nyt sarjaa voitoin 2–1.