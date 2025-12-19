Jääkiekon SM-liigan siirtotakaraja siirtyy kaksi viikkoa viime kautta myöhäisemmäksi.
SM-liiga tiedottaa pelaajasiirtoikkunan sulkeutuvan tällä kaudella totuttua myöhemmin, maanantaina 2.3.2026. Liigajoukkueiden kokoonpanot lukitaan tuolloin loppusesongin ajaksi.
SM-liiga kertoo, että siirtotakarajaa lykätään viime kaudesta kahdella viikolla Milano-Cortinan olympiaturnauksen myötä. Se kiekkoillaan helmikuussa.
SM-liiga noudattaa siirtoraja-asiassa Kansainvälisen jääkiekkoliiton linjausta.
Häntäpään seuroista voidaan tällä kaudella nähdä niin sanottuja tyhjennysmyyntejä, koska liigakarsintoja ei pelata ja putoamisvaaraa ei ole.