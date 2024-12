Jääkiekon SM-liigassa Kärpät on ollut viime viikkojen aikana sarjan selkeä kriisijoukkue. Kärpät voitti torstaina Pelicansin ja se hallitsi lauantain Ilves-pelin alkuvaiheita. Sitten tuli kylmää vettä niskaan.

Ilves siirtyi ajassa 17.50 johtoon, kun Arttu Pelli painoi kiekon ylänurkkaan. Itse osumassa nähtiin karuja merkkejä illan kotijoukkueesta.

– Kärppien puolustusalueen puolustuspelaaminen on ollut tosi vaisua tänä vuonna. Nytkin kun katsoo… kauheat välit omiin pelaajiin ja sitten lyödään vielä kiekosta ohi! Toi sekoaa tuo oman pään puolustuspelaaminen ihan valloin, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin hämmästelee.

– Kun on kauheat välimatkat, niin silloin hyökkäävä viisikko saa rauhassa rakentaa paikkoja ja he ovat jokaisessa irtokiekossa. Kaveri on vähän myöhässä ja paine vain jatkuu, Vallin jatkaa.

Jutun yläreunan videolla kuvaa Ilveksen maalista, missä näkyi Vallinin mainitsemia asioita.

Ilves osui heti toisen erän alkuhetkillä, kun Niklas Friman ampui ja Juuso Könönen ohjasi kiekon sisään. 0–2-maalin aika 20.23.

Ennen lauantain kierrosta Kärpät oli sarjassa sijalla 12. Se oli ottanut edellisistä kymmenestä ottelustaan vain kaksi voittoa.

Ilves oli puolestaan sarjassa sijalla kahdeksan.