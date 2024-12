SM-liigan tuore puheenjohtaja Jyrki Seppä pitää todennäköisenä, että kotimaisen jääkiekon sarjajärjestelmät muuttuvat suuresti jo lähitulevaisuudessa. Huomattavasti muuttunein järjestelmin voitaisiin pelata jo kaudesta 2026–27 alkaen.

SM-liigan nykyinen viisivuotinen strategiakausi päättyy vuoden 2025 lopussa. Väistyneen Heikki Hiltusen tilalle SM-liigan puheenjohtajaksi marraskuussa astunut Jyrki Seppä pitää tärkeimpänä työnä nyt uuden strategian rakentamista.

Merkittävänä osana ovat sarjajärjestelmät. Ensi kaudeksi suurta järjestelmämuutosta ei olla näkemässä, mutta sellainen voisi toteutua Sepän mukaan jo sesongiksi 2026–27.

Ilveksen puheenjohtajana vuodesta 2017 toiminut Seppä pitää tärkeänä koko Suomi-kiekon etua. Ylimpien sarjatasojen pohdintakokonaisuudessa ovat mukana SM-liiga ja Jääkiekkoliiton alaiset Mestis sekä alle 20-vuotiaiden SM-sarja. Sepän sanoin "laitetaan ne yhteiseen uuniin ja porukalla mietitään ja pohditaan, mitä sieltä uunista tulee ulos".

– Itse koen, että meillä on tällä hetkellä siinä mielessä otollinen tilanne, että eri tahot ovat kannoittuneet asian suhteen niin, että voidaan oikeasti aloittaa keskustelut isommasta sarjajärjestelmäuudistuksesta. Ei pelkästään Jääkiekon SM-liiga Oy:n vaan koko suomalaisen ammattilaissarjajääkiekon osalta. Siihen tarvitaan päätöksentekoprosesseihin muun muassa Jääkiekkoliittoa ja sidosryhmät laajasti mukaan tekemään sitä työtä, Seppä kertoo.

"Nykyiset sarjajärjestelmät tulleet tiensä päähän"

SM-liigaan täksi kaudeksi nostetun Kiekko-Espoon myötä sarja kasvoi täksi kaudeksi 16 joukkueen suuruiseksi. SM-liigassa pelataan tällä sesongilla lisäksi karsinnat ensimmäistä kertaa sitten kauden 2012–2013. Liigan viimeiset kaksi joukkuetta kohtaavat playout-sarjassa, jonka häviäjä karsii sarjapaikasta Mestiksen mestaria vastaan.

Yhtä kaikki monien toivomia sarjajärjestelmien huomattavia muutoksia on yhä lupa odottaa lähitulevaisuudelle.

– Kyllä minä sitä pidän todennäköisenä, ja toivon, että niin tulee tapahtumaan, koska tietyllä lailla nykyiset sarjajärjestelmät ovat olleet voimassa pitkään ja tulleet siinä mielessä tiensä päähän, että ollaan nähty seurojen taloudellinen toimintakyky, puhutaan sitten SM-liigasta, Mestiksestä tai U20-sarjoista, joiden pyörittäminen on kallista liigajoukkueille. Me näemme, että siinä on isoja haasteita, Seppä pui.

Useat SM-liigaseurat ovat kärvistelleet pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Seppä kysyy lisäksi retorisesti, moniko seura Mestiksessäkään pärjää taloudellisesti, ja vastaa, ettei yksikään.

Seppä nostaa esiin myös teeman, riittävätkö pelaajat kaikkiin sarjoihin.

– Nämä syyt vaikuttavat siihen, että nyt on oiva hetki aloittaa se työ.

"Päästään toteuttamaan ne käytännössä"

Seppä ei halua vielä linjata omia kantojaan siitä, millaisin järjestelmin tulevaisuudessa voitaisiin pelata.

– Tehdään porukalla perustyö, selvitellään, tehdään analyysejä ja sidosryhmäkyselyjä laajasti. Sitä kautta tehdään yhteinen visio.

– Toivon, että pystyisimme ensi kauden aikana yhteisen vision luomaan, mitä kohti lähdemme menemään. Tehdään siihen riittävät, tarvittavat päätökset, ja tulevaisuudessa päästään myös toteuttamaan ne käytännössä.