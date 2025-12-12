Helsingin Jokerit jäädyttää Valtteri Filppulan pelinumeron 51.
Kunniaseremonia järjestetään Ilmalan Veikkaus-areenassa 10. tammikuuta, kun Jokerit kohtaa Mestis-ottelussa TUTOn.
Filppula, 41, päätti mittavan kiekkouransa viime keväänä Jokerien Mestis-joukkueessa. Jokerit voitti Filppulan kipparoimana Mestiksen mestaruuden ja haastoi Pelicansin liigakarsinnoissa.
Filppula hyppäsi Jokereihin B-juniori-ikäisenä. Hän edusti joukkuetta kaksi kautta SM-liigassa, ennen kuin siirtyi NHL:ään. Filppula piipahti joukkueessa myös NHL:n työsulkukaudella 2012–2013.
Kaikkiaan Filppula pelasi Jokereissa 132 SM-liigapeliä ja 53 Mestis-ottelua.
NHL:ssä Filppula viiletti yli 1 200 ottelua Detroitin, Tampa Bayn, Philadelphian ja NY Islandersin riveissä.
Filppula kuuluu ainoana suomalaiskiekkoilijana niin sanottuun kolmen kullan klubiin. Hän on voittanut Stanley Cupin, olympiakultaa ja maailmanmestaruuden.
– Viime kausi osoitti, kuinka suuri Jokeri-sydän Vallella on. Hän tuli pelaamaan Mestikseen ja auttamaan Jokereita juuri silloin, kun häntä eniten tarvittiin. Vallen paluu mahdollisti meille sen, että pystyimme toteuttamaan suunnitelmamme alkuperäisessä aikataulussa, Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi tiedotteessa.