– Viime kausi osoitti, kuinka suuri Jokeri-sydän Vallella on. Hän tuli pelaamaan Mestikseen ja auttamaan Jokereita juuri silloin, kun häntä eniten tarvittiin. Vallen paluu mahdollisti meille sen, että pystyimme toteuttamaan suunnitelmamme alkuperäisessä aikataulussa, Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi tiedotteessa.

Filppula kuuluu ainoana suomalaiskiekkoilijana niin sanottuun kolmen kullan klubiin. Hän on voittanut Stanley Cupin, olympiakultaa ja maailmanmestaruuden.

NHL:ssä Filppula viiletti yli 1 200 ottelua Detroitin, Tampa Bayn, Philadelphian ja NY Islandersin riveissä.

Kaikkiaan Filppula pelasi Jokereissa 132 SM-liigapeliä ja 53 Mestis-ottelua.

Filppula hyppäsi Jokereihin B-juniori-ikäisenä. Hän edusti joukkuetta kaksi kautta SM-liigassa, ennen kuin siirtyi NHL:ään. Filppula piipahti joukkueessa myös NHL:n työsulkukaudella 2012–2013.

Filppula, 41, päätti mittavan kiekkouransa viime keväänä Jokerien Mestis-joukkueessa. Jokerit voitti Filppulan kipparoimana Mestiksen mestaruuden ja haastoi Pelicansin liigakarsinnoissa.

– Hänen urheilullinen panoksensa ja läsnäolonsa joukkueessa olivat valtavan tärkeitä, jopa niin ratkaisevia, että nykyisten tietojen valossa ne muodostuivat keskeiseksi tekijäksi siihen, että pystymme hakemaan liigalisenssiä ensi kaudelle, Saarni jatkaa.

– Se, että hän palasi seuraan pelaajana, joka on voittanut urallaan ne mestaruudet, joista kaikki haaveilevat, kertoo poikkeuksellisesta seurauskollisuudesta. Hän on esikuva, jonka arvot ja asenne jättävät pysyvän jäljen seuraamme, Saarni päättää.