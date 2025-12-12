Patrik Bartosakin sivuunjäänti yllätti Sport-ottelussa.
Pelicansin Patrik Bartosak joutui torstaina sivuun jo ennen ottelun alkua, kun tshekkivahti jätti kentän lämmittelyn aikana. Maalinsuulla Bartosakia paikkasi Zachary Émond, joka torjui lopulta nollapelin.
Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen ei ole kuitenkaan huolissaan Bartosakin tilanteesta. Laukkanen kertoo MTV Urheilulle, että sivuunjäänti ei pitäisi olla iso asia, vaan kyseessä oli enemmänkin varotoimenpide.
Enempää Laukkanen ei tilanteesta voinut kertoa, sillä tietosuojalainsäädäntö estää pelaajien terveystilanteen kommentoimisen.
Pelicans pelaa seuraavan kerran lauantaina Espoossa. Laukkasen mukaan Bartosakin pelaaminen ottelussa ei ole vielä varmaa.
– Huominen tulee aika nopeasti, Laukkanen toteaa.
Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen kertoi ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa, että Bartosakin poisjäänti johtui pienestä vaivasta.