TPS-puolustaja Ruben Rafkin sortui kyseenalaiseen temppuun Jukureita vastaan.
TPS:n Ruben Rafkin ja Jukurit-hyökkääjä Natan Teshome kamppailivat jääkiekon SM-liigaottelun avauserässä päädyssä. Teshome lähti taklaamaan, mutta kaatui kontaktista itse jäähän Rafkinin pysyttyä pystyssä.
Rafkin ei jättänyt asiaa siihen. TPS-puolustaja päätti lyödä polvillaan jäässä ollutta Teshomea selkään. Tekoa voi pitää raukkamaisena.
Tilannetta mentiin tarkastelemaan videoilta. Rafkin säästyi kuitenkin isolta rangaistukselta ja sai vain kahden minuutin jäähyn poikittaisesta mailasta.
