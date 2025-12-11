Sportin päävalmentajaksi nousseella Jussi Tapiolla on ollut tämän kauden tapahtumissa sulattelemista. Doug Sheddenin lähtö yllätti.

Sport tiedotti keskiviikkona teiden erkanemisesta Doug Sheddenin kanssa. Aloite tuli vaasalaisseuran päävalmentajana kahden kuukauden ajan operoineelta kanadalaiselta. Päävastuuseen hyppäsi apuluotsi Jussi Tapio, jolla on meneillään ensimmäinen kausi Sportin edustusjoukkueen penkin takana.

Tapio on jääkiekon SM-liigan jumboksi valahtaneen vaasalaisseuran kauden kolmas päävalmentaja. Aiemmin Juuso Hahl heitettiin pihalle Sheddenin tieltä.

– On ollut aika paljon tapahtumia. Kun elokuussa kesän jälkeen lähdettiin liikkeelle, ei ole ihan ollut sellaista, mitä ajattelin. Aika paljon enemmän on ollut tapahtumia, mitä piti olla, Tapio huokaili MTV Urheilun selostaja Teppo Laaksosen haastattelussa.

– Tosi paljon on tapahtunut.

Sheddenin kytkimennosto tärähti Tapiollekin puun takaa.