Olli Jokinen latasi suoraa tekstiä omasta joukkueestaan – tappio SM-liigan kriisiseuralle sai kiehahtamaan: "Asenneongelma"

– JYPin kannattaisi pelata meitä vastaan 60 kertaa, niin johtaisivat sarjaa. Heikkoa pelaamista meiltä. Mentiin mukaan JYPin ”run and gun” -tyyppiseen peliin. Hyökättiin ja ylihyökättiin koko ajan. Jollain konstilla olimme tasoissa, kun lähdimme kolmanteen erään. Toinen erä oli meiltä ihan karsea, Jokinen mietti pelin jälkeen.

– Jos pääset kentälle maalin jälkeiseen vaihtoon, niin sinulla on yksi tehtävä: puolusta. Pidä tilanne johtoasemana. Jatkoaika on mitä on. JYP halusi enemmän. Meillä jäi puheet koppiin, Jokinen näki.