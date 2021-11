SM-liiga-joukkue valahtanut karmeaan kierteeseen – asiantuntijalta selvä näkemys: "Pidän tätä realistisena kehityskulkuna"

JYP aloitti kautensa ennakkoarvioihin nähden mainiosti, kun se voitti kahdeksan 12 ensimmäisestä pelistään. Viime aikoina Jyväskylässä on kuitenkin on ollut todella vaikeaa.

JYP on valahtanut tappiokierteeseen ja hävinnyt kahdeksan viimeistä otteluaan, saldona yksi piste. Kärpät puolestaan on Sihvosen sanoin "hyvässä tulemisen tilassa" ja liitää neljän ottelun voittoputkessa voitettuaan keskiviikkona Sportin 3–1.

– Se on joukkue, jonka peliä on koko ajan kehitetty. On ylivertaiset alivoimat ja ylivoimat, nämä tulevat vanhastaan. Siinä on perinnettä, miten sitä valmennetaan, apuvalmentajilla on vastuuta ylivoimassa ja alivoimassa, Sihvonen sanoo.