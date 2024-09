Kolmaskin SM-liigaseura rypee HPK:n ja Pelicansin vanavedessä – asiantuntijalta huolestuttava huomio: "Ollaan vähän lirissä"

– Mielestäni siinä on ollut sellainen epävarmuuden tie vieläkin. JYP on jotenkin ollut takuuvarma suorittaja. Se on nyt kadonnut kaikin puolin. JYP kuuluu mielestäni HPK:n ja Pelicansin kanssa samaan kööriin. Sieltä tulee ensimmäiseksi sellainen pehmeys esille, Kivi pohtii Liigaviikko-ohjelmassa.

Kivi on tehnyt alkukauden aikana myös yhden huolestuttavan huomion JYPistä. Joukkueen valmennus on Pennerbornin johdolla peluuttanut avainpelaajiaan merkittävästi muita joukkueita enemmän.

– Se on signaali muille, että tässä ollaan vähän lirissä. Ei luoteta kaikkiin, kun ei peluuteta tasaisesti. Satsataan siihen alkuun vähän liikaa. On ihan varma, että jätkät väsähtävät. Tuommoisilla peliminuuteilla tarvitsisit jonkun Atte Ohtamaan, joka siitä selviäisi, mutta niitä on vain yksi tai kaksi liigassa. Mielestäni se on outoa, koska kumminkin on kokenut valmennus, Kivi kummastelee.