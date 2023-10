Suuntaa muuttanut SM-liiga-joukkue "hyvin sekavassa tilassa" – Petteri Sihvonen päivittelee toimia: "Mitään ei ole tehtävissä"

– Näen, että "Tepsi" on palaamassa johonkin tällaiseen. Se haluaa pitää kiekkoa ja muuta, mutta se on hyvin sekavassa tilassa. Syy on siinä, että kun nopeata kiekkokontrollia pelasivat kauden alussa, se on maailman vaikein yhtälö. Se vaatii pelaajilta tosi paljon, Sihvonen jatkaa esitellen näytteitä TPS:n pelistä.