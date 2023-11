SM-liigan hintalappu tuli järkytyksenä Jokereille: "Ei ole perusteltu millään tavalla" – näin Liiga-pamppu kommentoi

Kun Liiga ilmoitti avaavansa sarjan, määritti se samalla Liiga-osakkeen hinnaksi 3,8 miljoonaa euroa. Vielä alle kymmenen vuotta sitten liigaosakkeen sai lunastettua 1,8 miljoonalla eurolla.

– Tuli yllätyksenä. En osannut odottaa, että osakkeen hinta tuplataan. Muutenkin aika paljon epäselvää asiaa on tässä ympärillä, Saarni sanoo.

Perusteluja hinnan tuplaantumiselle ei ole Saarnille annettu.

– Meille sitä ei ole perusteltu millään tavalla, Saarni sanoo.

Liigan toimitusjohtaja Heikki Hiltunen valaisi MTV Urheilulle, miksi osakkeen hinta on niin korkea.

– Ensinnäkin osakkeen hinta määräytyy samana periaatteen ja määrityskaavan mukaan, joka on ollut käytössä, kun edelliset nousijat ovat nousseet, Hiltunen sanoo.

Sport, KooKoo ja Jukurit nousivat Liigaan vuosina 2014-2016.

– Käytössä ollut kaava on sama kuin viimeiset 15 vuotta. Me olemme olleet avoimia siitä, että liigaosakkeen arvo on noussut. Se on luonnollista kun on liiketoiminta joka kehittyy ja kasvaa.

3,8 miljoonan euron liigaosake on hintava, mutta Liigan puolelta perustellaan, että ajan saatossa se maksaa itsensä takaisin.

– Kolme seuraa viimeksi on noussut rakennettua polkua pitkin ja maksaneet osakkeen. Osakkeen arvo on maksanut itsensä aika nopeasti takaisin. Pitää vain olla hyvin tehty suunnitelma ja operatiivinen toiminta mietitty niin, että se on taloudellisesti kannattavaa, Hiltunen sanoo.

Saarni ei ajattele asiaa niin yksinkertaisesti.

– Kun mennään liigaan, muut kulut kuten pelaajabudjetit nousevat. Operaatiokulut ovat isot. Vaikka tv-rahaa siellä on, se menee operatiiviseen toimintaan.

Halu pelata korkeimmalla tasolla

Saarnin mukaan liigaosakkeen hinta ei ole ainoa asia, joka Jokereita nousukuvioissa hiertää.

– Toivotaan yhtälöön useita asioita. Onko se joukkuemäärä tai muut rakennemuutokset, jotka luovat mahdollisuuden siihen, että kun joukkue menee liigaan, siellä on mahdollisuus tehdä taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa sillä ydinbisneksellä. Tällä hetkellä se ei ole sitä, ja sen takia me päädyimme tähän, Saarni perustelee.

Jokereiden tiedotteen ja ulostulon voi helposti tulkita paineeksi Liigan toimiston ja seurojen suuntaan. Onko se sitä?

– Ei se tarkoituksenmukaista ole ainakaan. Teimme päätöksen sen perusteella, mikä on meidän organisaatiomme etu ja mihin me haluamme jokeriorganisaatiota viedä.

Vaikka Jokerit ilmoittikin, että se ei tavoittele Liiga-paikkaa nykyisillä ehdoilla, pysyvät seuran tavoitteet edelleen Suomen jääkiekon huipulla.

– Meidän tavoite on urheilullisesti voittaa Mestis, siitä lähdetään liikkeelle. Meidän halu on edelleen pelata jääkiekkoa korkeimmalla mahdollisella tasolla, se ei ole muuttunut mihinkään. (Lisenssi)Ehtojen pitää olla järkevät, ja sitä me tässä toivomme. Kauan siinä menee, se ei ole meidän käsissämme.

Onko mahdollista, että Jokerit nähtäisiin Liigassa syksyllä 2025?