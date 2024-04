Mitä Yhdysvaltain apupaketti merkitsee Ukrainalle? Pekka Toveri kertoo

– Uskon, että koska tämä paketin hyväksyminen on nyt vienyt Yhdysvalloissa useita kuukausia, niin siellä on kuitenkin tähän varauduttu, ja materiaali lähtee nopeasti siirtymään Ukrainan suuntaan, Toveri arvioi MTV Uutisille.

Institute for the Study of War (ISW) arvioi taas, että aseavun saapumisessa voi kestää viikkoja ja että Venäjä luultavasti pyrkii toteuttamaan uusia hyökkäyksiä ennen kuin paketti saapuu Ukrainaan.

Tätä Ukraina tarvitsee

– Paketti on merkittävän kokoinen rahallisesti, mutta sillä on myös psykologinen merkitys. Se viestii, että Ukrainalle, että se ei ole yksin ja Venäjälle, että vaikka he ovat pyrkineet hajauttamaan lännen tukea informaatiokampanjan myötä, he eivät ole siinä onnistuneet.