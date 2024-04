"Tykin jylinä oli jatkuvaa" – suomalainen Raakel toimittaa Ukraina-apua etulinjan lähelle

Raakel Tasanen on yksi suomalaisista vapaaehtoisista, joka toimittaa apua perille Ukrainaan.

Ukraina on sotaa käyvä maa, eikä vapaehtoistyö siellä ole vaaratonta. Tasanen kertoo MTV Uutisille kokeneensa useammankin läheltä piti -tilanteen.

– On näkynyt lennokkeja, ja ohjuksia on osunut lähelle. Niitä on onneksi saatu torjuttua, Tasanen kertoo.