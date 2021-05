"Sitä kautta tulee lisäkuluja" – tarkastathan nämä asiat asuntonäytöllä?

Näin moni jättää asuntonäytön väliin

– Ikäryhmässä 65–74-vuotiaat monet omaavat jo kokemusta asunnon ostamisesta ja useammalla voi hyvinkin olla takana jo useampikin asuntokauppa. Nämä asiakkaat tietävät siis usein tarkkaan, mitä ollaan hakemassa ja mistä. Heillä on asiantuntemus siitä, millainen asunto sopii heidän tarpeisiinsa pohjaratkaisultaan ja esimerkiksi säilytysjärjestelmiltään. He myös ostavat enemmän uudiskohteita, jolloin perinteisessä asuntoesittelyssä käyminen ei edes ole välttämättä mahdollista ennen ostopäätöstä, myyntipäällikkö Liisa Nuutinen JM Suomen asuntomyynnistä analysoi.

Asuntoesittely virtuaalisena? Ota tämä huomioon

Vähäisestä kiinnostuksesta huolimatta myyntipäällikkö Nuutinen uskoo virtuaalisten- ja videoesittelyiden tulleen jäädäkseen sekä koronan vauhdittavan niiden kehittymistä. On kuitenkin hyvä muistaa muutama tärkeä asia, jos aikoo tutustua asuntoon vain virtuaaliesittelyn kautta.

– Virtuaaliseen esittelyyn tutustuvien on hyvä huomioida, että esittely on yleensä huoneiston sisältä. Kannattaa siis myös tutustua muilla tavoin alueeseen ja yhtiöön, jossa esiteltävä asunto sijaitsee. Myös huoneiston pohjaan sekä yhtiön virallisiin asiakirjoihin kannattaa tutustua tarkemmin, Nuutinen vinkkaa.

Pidä näitä asioita silmällä asuntoesittelyssä

Itse asunnon lisäksi on hyvä kuitenkin tutustua myös yleisiin tiloihin, kuten vaikkapa verkkokellariin. Näet, kuinka pyörien säilytys on hoidettu ja onko taloyhtiöllä saunaa tai pesuhuonetta.

– Käytettyjen asuntojen kohdalla esimerkiksi parvekkeen kunto on hyvä todeta omin silmin, sillä se kertoo tulevista yhtiön remonttitarpeista. Suosittelen myös tarkistamaan, vetävätkö ikkunat, eli meneekö lämpö harakoille. Sitä kautta tulee lisäkuluja. Uuniin kannattaa myös ehdottomasti kurkata, sillä sen kunto antaa hyvää yleisvinkkiä siitä, miten asuntoa on ylipäätänsä hoidettu.

Myös yhtiön paperit on hyvä syynätä tarkkaan.

– Isännöitsijäntodistus, PTS-pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma, tuloslaskelma ja tase sekä talousarvio tulevalle vuodelle ovat kaikki asioita, jotka tulee ehdottomasti tarkastaa. Näistä edellä mainituista pystyy päättelemään, mitä remontteja yhtiöön on tehty ja mitä saneerauksia on tulossa. Myös hoitovastikkeen määrä kertoo, miten yhtiö on hoidettu.