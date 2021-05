Omakotitalomarkkinat käyvät nyt kuumina – katso missä päin Suomea kauppaa on tehty eniten ja mitä ostajan on hyvä pitää mielessä

Omakotitalomarkkinat käyvät nyt kuumina, selviää Maanmittauslaitoksen tuoreista tilastoista. Omakotitalojen kauppa jäähtyi viime vuonna koronapandemian alkaessa, mutta tänä keväänä nousua on ollut selvästi.

– Tilastot näyttävät, että 2020 huhtikuussa Suomessa omakotitalokauppojen määrässä tapahtui notkahdus. Vuoden 2021 aikana omakotitalojen kauppojen määrät ovat kasvaneet selvästi. On hyvin todennäköistä, että koronarajoitukset ovat vaikuttaneet omakotitalojen suosion nousuun nyt keväällä, toteaa rekisteripäällikkö Taisto Toppinen Maanmittauslaitoksen tiedotteessa.

Kun verrataan vuosien 2020 ja 2021 alkua, Helsingissä omakotitalokauppoja on toteutunut 75 prosenttia enemmän. Toiseksi eniten kauppamäärien kasvua on ollut Lahdessa, 48 prosenttia, ja kolmanneksi Turussa 45 prosenttia. Seinäjoella omakotitalojen kauppojen määrä on vähentynyt 14 prosenttia.