Vältä mökkikauppojen sudenkuopat – yksi seikka erityisen tärkeä

Mökin ostamista miettivän kannattaa muistaa muutama asia, jotta myöhemmin ei tulisi ongelmia, muistuttaa Kiinteistölakimies Group Oy -lakitoimistoketju tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan mökeistä tehdään yhä enemmän reklamaatioita. Yleisimmät mökkikauppojen jälkeen eteen tulevat pulmat liittyvät home- ja sisäilmaongelmiin tai siihen, että annetut tiedot eivät pidäkään paikkansa.

Riitatilanteilta ja inhottavilta yllätyksiltä voi kuitenkin välttyä, jos osaat kiinnittää huomiota muutamiin asioihin. Mökkikauppoja tehdessä tulisi olla yhtä tarkka kuin omaa kotia ostaessa, ohjeistaa tiedotteessa Noora Salokangas, kiinteistöriitoihin ja -juridiikkaan erikoistuneen Kiinteistölakimies Suomi Oy:n toimitusjohtaja. Hankalilta tilanteilta vältytään, jos niin myyjä kuin ostajakin ovat huolellisia.

Tiedotteessa annetaan muutamia ohjeita, jotka mökin ostamista suunnittelevan kannattaa muistaa.

1. Onko myyntiprosessissa mukana kiinteistönvälittäjä?

Yrityksen mukaan iso merkitys on sillä, onko kiinteistönvälittäjä mukana kaupanteossa. Välittäjän vastuu niin mökin myyjää eli toimeksiantajaa kuin vastapuolta eli ostajaa kohtaan on laaja.

Samalla muistutetaan, että välittäjän omasta vastuusta huolimatta myyjä on joka tapauksessa vastuussa välittäjän antamista tai antamatta jääneistä tiedoista.

– Jos välittäjä ei ole mukana prosessissa, myyjän tulee huolehtia muun muassa tarvittavista dokumenteista. Ostajalla puolestaan korostuu tällöin kyselijän rooli, kun hänen täytyy muistaa tarttua oleellisiin kysymyksiin, Salokangas kertoo.

2. Mikä on mökin sisäilma ja kunto?

Tunkkainen tai pistävä haju mökissä voi viitata ilmanvaihto- tai homeongelmiin. Tarkista myös kaikki sisätilat, joihin on esteetön ja vaivaton pääsy. Myös tontin rajoihin kannattaa tutustua. Asuntokaupan kuntotarkastuksen teettäminen voi olla hyödyllistä, mutta välttämätöntä se ei ole.

3. Kysele epäröimättä!

Myyjälle tai välittäjälle kannattaa ehdottomasti esittää kysymyksiä, jos jokin mietityttää. Kysele asioita mieluiten kirjallisesti, koska siten ne ovat tallessa siltä varalta, että niin pitää myöhemmin palata.

4. Vapaa-ajan asunto vai vakituinen?

Rakennusluvasta on hyvä selvittää, onko mökki rekisteröity vapaa-ajan asunnoksi vai vakituiseksi. Tällä tiedolla on merkitystä etenkin, jos aikeissasi on muuttaa mökille vakituisesti asumaan, sillä vapaa-ajan asunnossa ei saa virallisesti asua vuoden ympäri. Niinpä voit joutua tekemään käyttötarkoituksen muutoksen.

5. Esisopimus vai ostotarjous?

Jos mökki on kiinteistömuotoinen, ostotarjouksesta puhutaan esisopimuksena, jolloin se pitää tehdä maakaaren määrämuodossa. Mikäli mökki on asunto-osakeyhtiömuotoinen kyseessä on vuokraoikeuden kauppa, tehdään tyypillisesti ostotarjous.

Jos myyntiprosessiin osallistuu välittäjä, hän tekee nämä dokumentit. Jos välittäjää ei käytetä, mökin ostaja ja myyjä voivat tehdä ne haluamallaan tavalla ja kääntyä tarvittaessa lakipalveluiden puoleen.

6. Tee reklamaatio hyvissä ajoin

Jos kuitenkin mökkioston jälkeen sieltä paljastuu ikäviä yllätyksiä, tulee tilanne selvittää rakennusterveysasiantuntijan avulla ja tehdä virheilmoitus. Terveystarkastajan lausunto voi sekin olla hyödyllinen tällaisessa tilanteessa.

Kun ostaja huomaa virheen, hänen pitää tehdä reklamaatio kohtuullisessa ajassa ja selvittää aktiivisesti epäilemänsä virheen tila ja merkitys. Salokangas kertoo tiedotteessa, että asiantuntijan puoleen turvaudutaan yleensä viimeistään tässä kohtaan.

Ikävien yllätysten sattuessa tulee selvittää myös myyjän vastuu. Koska mökki on yleensä kiinteistömuotoinen, on vastuun absoluuttinen takaraja viisi vuotta kaupanteosta. Asunto-osakeyhtiöiden kohdalla se on kaksi vuotta.

Aiotko myydä asuntosi? Alla olevalla videolla kerrotaan, mitkä siivousvinkit tulisi tällöin muistaa.