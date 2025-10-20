Poliisi on tutkinut maanantain ajan Helsingin Mellunkylässä edellisenä yönä tapahtunutta pakettiauton tuhoisaa räjähdystä. Tapahtumapaikka on edelleen eristetty ja poliisi jatkaa teknistä tutkintaa paikalla.

Pysäköity pakettiauto tuhoutui räjähdyksessä täysin. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo MTV Uutisille, että räjähdyksen epäillään johtuneen kaasuvuodosta. Auton kyydissä oli useita kaasupulloja, joista osa räjähti.

Kaksi ihmistä loukkaantui, joista toinen on auton omistaja. Loukkaantuneista toinen pääsi jo aiemmin sairaalasta kotiin, omistaja on edelleen hoidettavana. Lindholmin mukaan auton omistajaa on päästy kuulemaan.

Ainakaan toistaiseksi tapauksessa ei epäillä rikosta, asia selvinnee poliisin mukaan noin vuorokauden sisällä.

– On mahdollista, että jonkinlainen tuottamuksellinen rikos on kyseessä. Voi olla, että huolimattomuutta on ollut mukana, mutta se on vasta spekulaatiota. Katsotaan mitä tuloksia tekninen tutkinta tuottaa, Lindholm toteaa.

Räjähdyksessä oli aineksia huomattavasti pahempaan onnettomuuteen. Pakettiautosta ei jäänyt juuri mitään jäljelle, ja auton peltiosia lensi yli sadan metrin päähän. Pientaloalueella vaurioita kärsivät lähitalot ja autot.

– Selkeät vaaran elementit siinä oli. Onneksi se tapahtui yöllä eikä ihmisiä ollut juurikaan jalkeilla, sanoo Lindholm.

Poliisille on tullut useita vihjeitä ja havaintoja räjähdykseen liittyen. Hätäkeskukseenkin tuli yli yhteydenottoa.

Viranomaiset saivat hälytyksen tapahtuneesta maanantaina alkuyöstä ennen puoli yhtä. Räjähdyksiä kuului kolme, joista keskimmäinen oli kaikkein voimakkain. Äänet kuuluivat usean kilometrin päähän läheisille asuinalueille.